Ejderhalar rövanşı aldı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında konuk ettiği Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u 88-80 yendi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmaya Kartal Özmızrak,Muhammed Baygül, Yiğit Arslan, James Gist ve JerryBoutsiele 5'lisiyle başlayan Kırmızı Ejderhalar, maça çok iyi start verip durumu 15-5'e getirdi. Mola alan Çekya ekibi, ardından 9-0'lık seri yakalasa da ilk çeyreği temsilcimiz 25-19 önde geçti. İkinci periyoda da etkili giren Bahçeşehir, devrenin son bölümlerinde dış atışlarla etkili olup soyunma odasına 53-40 galip gitti. İkinci devrede ERA Nymburk vites yükseltti ve son çeyreğe 69-64 üstün girdi. Final periyodunda Kırmızı Ejderhalar sazı eline alarak parkeden 88-80 galip ayrıldı. Yiğit Arslan 22 sayı,7 ribaunt, Muhammed Baygül 21 sayı, 6 ribauntve 5 asistle zaferi getiren isimler oldu. Nymburk'ta da Simmons 27 sayı attı. Bahçeşehir gruptaki 4. maçında 2. galibiyetini aldı. İki takım arasında Çekya'da oynanan müsabakayı Nymburk, 79-76 kazanmıştı.
'AVERAJ IÇIN ÖNEMLIYDI' Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, çok kıymetli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Nymburk'a karşı ilk maçı üç sayıyla kaybettiklerini hatırlatan Ernak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu grubu nasıl bitireceğimiz ve sonrası için averaj hesabı da oldukça önemli bir karşılaşmaydı. Kadromuzda çok önemli üç oyuncumuz; Hall, Smithve Blazic'ten yoksunduk, buda bizi rotasyon anlamındazorladı. Bu oyuncularımız döndüğünde oyun planımızı daha iyi uygulayacağımıza inanıyorum. Oyuncularıma fedakârlıkları için çok teşekkür ediyorum."