Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ejderhalar rövanşı aldı
Giriş Tarihi: 30.11.2022

Ejderhalar rövanşı aldı

Ejderhalar rövanşı aldı

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Çekya ekibi karşısında kontrolü elde tutan temsilcimiz, Yiğit ve Muhammed’in katkısıyla kazanmayı başardı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında konuk ettiği Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u 88-80 yendi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmaya Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül, Yiğit Arslan, James Gist ve Jerry Boutsiele 5'lisiyle başlayan Kırmızı Ejderhalar, maça çok iyi start verip durumu 15-5'e getirdi. Mola alan Çekya ekibi, ardından 9-0'lık seri yakalasa da ilk çeyreği temsilcimiz 25-19 önde geçti. İkinci periyoda da etkili giren Bahçeşehir, devrenin son bölümlerinde dış atışlarla etkili olup soyunma odasına 53-40 galip gitti. İkinci devrede ERA Nymburk vites yükseltti ve son çeyreğe 69-64 üstün girdi. Final periyodunda Kırmızı Ejderhalar sazı eline alarak parkeden 88-80 galip ayrıldı. Yiğit Arslan 22 sayı, 7 ribaunt, Muhammed Baygül 21 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle zaferi getiren isimler oldu. Nymburk'ta da Simmons 27 sayı attı. Bahçeşehir gruptaki 4. maçında 2. galibiyetini aldı. İki takım arasında Çekya'da oynanan müsabakayı Nymburk, 79-76 kazanmıştı.

'AVERAJ IÇIN ÖNEMLIYDI'
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, çok kıymetli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Nymburk'a karşı ilk maçı üç sayıyla kaybettiklerini hatırlatan Ernak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu grubu nasıl bitireceğimiz ve sonrası için averaj hesabı da oldukça önemli bir karşılaşmaydı. Kadromuzda çok önemli üç oyuncumuz; Hall, Smith ve Blazic'ten yoksunduk, bu da bizi rotasyon anlamında zorladı. Bu oyuncularımız döndüğünde oyun planımızı daha iyi uygulayacağımıza inanıyorum. Oyuncularıma fedakârlıkları için çok teşekkür ediyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

Suriye'de PKK/YPG'yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD'den dikkat çeken karar
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı: Yüzde 99 belli
EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT ve sözleşmeli personel için kadro mesajı! Tarih verildi: Yasalaşmasına şahit olacağız
TOKİ KURA TARİHLERİ SON DAKİKA: İşte TOKİ kura çekimi için YENİ takvim! İl il tüm detaylar
Oyuncu Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı... Büyük vefasızlık!
Bakan Koca “Çok yakında" diyerek duyurdu: 15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak
Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler
CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Ejderhalar rövanşı aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA