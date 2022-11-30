Ejderhalar rövanşı aldı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında konuk ettiği Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u 88-80 yendi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmaya5'lisiyle başlayan Kırmızı Ejderhalar, maça çok iyi start verip durumu 15-5'e getirdi. Mola alan Çekya ekibi, ardındanİkinci periyoda da etkili giren Bahçeşehir, devrenin son bölümlerinde dış atışlarla etkili olup soyunma odasına 53-40 galip gitti. İkinci devrede ERA Nymburk vites yükseltti ve son çeyreğe 69-64 üstün girdi. Final periyodunda Kırmızı Ejderhalar sazı eline alarak parkeden 88-80 galip ayrıldı.Nymburk'ta da Simmons 27 sayı attı. Bahçeşehir gruptaki 4. maçında 2. galibiyetini aldı. İki takım arasında Çekya'da oynanan müsabakayı Nymburk, 79-76 kazanmıştı.Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, çok kıymetli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Nymburk'a karşı ilk maçı üç sayıyla kaybettiklerini hatırlatan Ernak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu grubu nasıl bitireceğimiz ve sonrası için averaj hesabı da oldukça önemli bir karşılaşmaydı. Kadromuzda çok önemli üç oyuncumuz;Bu oyuncularımız döndüğünde oyun planımızı daha iyi uygulayacağımıza inanıyorum. Oyuncularıma fedakârlıkları için çok teşekkür ediyorum."