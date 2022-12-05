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Giriş Tarihi: 5.12.2022 15:02 Son Güncelleme: 5.12.2022 15:03

FIBA Şampiyonlar Liginde Karşıyaka'nın rakibi Telekom Baskets Bonn

İHA
FIBA Şampiyonlar Liginde Karşıyaka’nın rakibi Telekom Baskets Bonn

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubunda Pınar Karşıyaka evinde alman Basketbol temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak. Karşıyaka, Telekom Baskets Bonn'u mağlup ederek gruptan çıkmak için son maç olan Aek maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, sahasında Telekom Baskets Bonn'u mağlup ederek gruptan çıkabilmenin hesaplarını yapıyor. FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka, 7 Aralık Çarşamba günü Telekom Baskets Bonn ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda mücadele edecek. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, grupta şu ana kadar oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, Telekom Baskets Bonn ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ettş. Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca, A.Efes'e karşı alınan zafer sonrasında hafta içi oynanacak maça dair açıklamalarda bulundu. Sarıca, "Bu çok önemli bir galibiyet ama hafta içi çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Evimizde Telekom Baskets Bonn'la karşılaşacağız. O maç için bu galibiyet bize büyük bir moral oldu. Yarın sabahtan itibaren o maça odaklanmamız lazım. Bütün ekibimi A.Efes galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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FIBA Şampiyonlar Liginde Karşıyaka'nın rakibi Telekom Baskets Bonn
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