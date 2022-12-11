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Giriş Tarihi: 11.12.2022

Büyükçekmece’ye yan bakılmıyor

Büyükçekmece’ye yan bakılmıyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni 69-67 yendi ve üst üste 3. galibiyetini almayı başardı. Frutti Extra Bursaspor ve Anadolu Efes galibiyetlerinden sonra seriyi sürdüren Büyükçekmece Basketbol'da Crawfort 24, Can Maxim ve Rivers da 13'er sayı ile skoru sürükledi. Ligde 7'nci yenilgisini alan Bahçeşehir Koleji'nde ise Boutsiele 20, Blazic 14, Yiğit Arslan da 12 sayı ile oynadı. Diğer sonuçlar: Ayos Konyaspor Basketbol- Frutti Extra Bursaspor: 87-99.

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