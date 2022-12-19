Telekom zirveyi sevdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu yenerek averajla liderliğe yükselen Türk Telekom, dün de sahasında Gaziantep karşısında kolay bir galibiyet alıp zirvedeki yerini korudu: 90-75. Farkı üçlüklerle 27 sayıya kadar çıkaran Telekom'da Tony Taylor 21 sayı, Grant da 19 sayı ile oynadı. Telekom, yayın gerisinden yüzde 51.5 (17/33) isabet buldu, 26 asist üretti. Diğer sonuçlar: Aliağa Petkim- Beşiktaş Emlak Jet: 97-83. Y.Merkezefendi- Fenerbahçe Beko: 80-77, Anadolu Efes- Tofaş: 84-76.