Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ejderhalar yakıp geçti
Giriş Tarihi: 22.12.2022

Ejderhalar yakıp geçti

Ejderhalar yakıp geçti

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki son maçında Bosna Hersek ekibi İgokea’yı deviren Ernak’ın takımı, Filou Oostende ile eşleşti

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki son maçında Bosna Hersek ekibi İgokea M:Tel'i deplasmanda 77-72 mağlup ederek play-in'e kaldı. Karşılaşma kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Kırmızı Ejderhalar, Jamar Smith'in üçlüğü ve James Gist ile 5-0'lık seri yakalasa da ev sahibi takım, ilk periyodu 19-18 önde tamamlayıp soyunma odasına da 39- 37 önde girdi. İkinci devreye Muhammed Baygül'ün sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, çeyreği 52-51 kazanıp son bölüme avantajlı girdi ve parkeden de 77-72 galip ayrıldı. D Grubu'nu 3'er galibiyet ve yenilgiyle tamamlayan Bahçeşehir, Surne Bilbao'nun arkasında 2. sırayı alarak play-in oynamaya hak kazandı. Kırmızı Ejderhalar, Belçika ekibi Filou Oostende ile eşleşti.

'Zor şutlarda iyi iş çıkardık'
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın ardından şöyle konuştu: "Tek amacımız galip gelmekti ve bunu başardık. Maçın başında yaptığımız top kayıplarını sonraki periyotta telafi ettik. Oyuncularımız zor pozisyonlarda isabetli şutlar buldu. Play-in'den de galip ayrılarak son 16 için yolumuza devam etmek istiyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Külliye'de 2'Lİ ZİRVE! Başkan Erdoğan sonrası Bakan Bilgin'den heyecanlandıran video
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıklıyor! Tek tablo tüm hesaplar: Asgari ücret ne kadar olacak?
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 19 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı
KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında? GSB ödeme takvimi ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ TAKVİMİ 2022 | 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuç isim listesi nasıl öğrenilir?
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’tan müthiş geri dönüş! Kartal, Şanlıurfsapor’u geriden gelerek devirdi…
ARKADAŞINA GÖNDER
Ejderhalar yakıp geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA