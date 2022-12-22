Ejderhalar yakıp geçti

BahçeşehirKoleji Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki son maçında Bosna Hersek ekibi İgokea M:Tel'i deplasmanda 77-72 mağlup ederek play-in'e kaldı. Karşılaşma kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Kırmızı Ejderhalar,ile 5-0'lık seri yakalasa da ev sahibi takım, ilk periyodu 19-18 önde tamamlayıp soyunma odasına da 39- 37 önde girdi. İkinci devreye Muhammed Baygül'ün sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, çeyreği 52-51 kazanıp son bölüme avantajlı girdi ve parkeden de 77-72 galip ayrıldı. D Grubu'nutamamlayan Bahçeşehir, Surne Bilbao'nun arkasında 2. sırayı alarak play-in oynamaya hak kazandı. Kırmızı Ejderhalar, Belçika ekibi Filou Oostende ile eşleşti.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın ardından şöyle konuştu: "Tek amacımız galip gelmekti ve bunu başardık. Maçın başında yaptığımız top kayıplarını sonraki periyotta telafi ettik. Oyuncularımız zor pozisyonlarda isabetli şutlar buldu. Play-in'den de galip ayrılarak son 16 için yolumuza devam etmek istiyoruz."