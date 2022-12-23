Fenerbahçe Beko Partizan maçının ardından çarpıcı sözler!

THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe Beko evinde karşılaştığı Sırbistan temsilcisi Partizan'a 73-72 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko maça iyi başladı ve ilk çeyreği 19-16 kazanarak tamamladı. Fenerbahçe Beko devre arasına 37-33'lük skorla girdi. Son çeyreğe 57-51 önde giren Fenerbahçe sahadan 73-72 mağlup ayrılarak bu sezon Euroleague'de 5. mağlubiyetini aldı.

Ülker ve Spor Etkinlik Salonu'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dimitris Itoudis, galibiyetinden dolayı Partizan'ı tebrik ettiğini belirterek, "Farklı bir maç olabilirdi. Konuşulacak çok detay var. Pozisyonların videosunu izledik ama bu konu hakkında konuşamıyorum. Tekrar birlikte olup galibiyetlere geri dönmemiz gerekiyor. Willbekin aramıza döndüğü için mutluyuz." dedi.

"FENERBAHÇE EN İYİSİNİN ARAYIŞINDADIR"

Bir gazetecinin, üst üste alınan mağlubiyetleri neye bağladığı ve taraftarın takıma oyun kurucu alınması gerektiği yönündeki görüşlerine katılıp katılmadığı sorusuna Yunan koç, şu cevabı verdi:

"Taraftarın işin içinde olması, ilgili olması güzel. Onlara güveniyoruz. Tabii ki Fenerbahçe en iyisinin arayışındadır ve arıyoruz da. Gözümüz kulağımız açık. Kaybettiğimiz maçlar var. Hatta çirkin şekilde kaybettiğimiz maçlar oldu. Toplamda 40 sayı atabilen 2 önemli oyuncumuz eksikti (Wilbekin ve Motley). Willbekin döndü, bu maçta iyi oynadı, yüzde yüz hazır değildi, zamana ihtiyacı var. Bu maçta 3 çeyrek iyi oynadık. Aslında söyleyeceğim çok şey var ama söyleyemiyorum. İzlediğimiz videolardan gördük."

ÜLKER ARENA'DA OLMASI

Fenerbahçe kulübüne çok önemli katkıları olduğu ve maç öncesi taraftarın onu bağrına bastığı hatırlatılarak ne hissettiği sorulan deneyimli koç, Fenerbahçe taraftarı ve kulüp başkanı Ali Koç'a teşekkür ederek, "Burada çok güzel anılarım var. Taraftarlar bana burada yaşadıklarımı hatırlattı. Çok gururluyum. 7 yıl çok güzel anlar yaşadık burada. Ülker Arena'ya adım atmak çok güzeldi." diye konuştu.

Obradovic, Fenerbahçe Beko ile ilgili de, "Son zamanlarda biraz sorun yaşadılar sakatlıklardan dolayı. Ama en güzel günler onların olsun." ifadesini kullandı.