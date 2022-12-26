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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Bahçeşehir uzatmada güldü

Bahçeşehir uzatmada güldü

Kırmızı Ejderhalar, Manisa’dan kritik galibiyetle döndü. İlk yarısını 9 sayı geriye kapattığı maçta ikinci yarı dengeyi kuran lacivertkırmızılı ekip, uzatmada da olsa kazandı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun 12'nci haftasında Bahçeşehir Koleji, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 89-81 yendi. Normal süresi 75-75 sona eren maçta galibi, uzatma dakikaları belirledi. İlk periyodu 18-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, farkı çift haneli sayılara çıkardığı ilk yarıyı 43-34'lük üstünlükle tamamladı. İkinci yarıya baskılı savunma ile başlayan Kırmızı Ejderhalar farkı kapattı ve final periyoduna 52-52 girildi. Karşılaşmanın normal süresi de 75-75 eşitlikle tamamlandı. Uzatmalarda Hadi'nin savunma ve hücumda kritik katkıları ile üstünlüğü ele alan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 89-81'lik skorla galip ayrıldı ve ligde 5. galibiyetine ulaşmayı başardı.

İKİNCİ DEVRE OYUNCULAR TOPARLANDI
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, "12 saat süren Avrupa deplasmanı sonrası bizim için yorucu bir yolculuk oldu. Hastalık sebebi ile oynayamayan oyuncularımız vardı. Oyuna Manisa temsilcisi çok sert başladı. İlk yarı oyun planımızı sahaya yansıtamadık. Devre arası eksikliklerimizi değerlendirmemiz neticesinde oyuncularımız da oyuna iyi reaksiyon verdi. Böylelikle kıymetli bir deplasman galibiyeti almış olduk. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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Bahçeşehir uzatmada güldü
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