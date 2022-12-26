Bahçeşehir uzatmada güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun 12'nci haftasında Bahçeşehir Koleji, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 89-81 yendi.maçta galibi, uzatma dakikaları belirledi. İlk periyodu 18-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, farkı çift haneli sayılara çıkardığı ilk yarıyı 43-34'lük üstünlükle tamamladı. İkinci yarıya baskılı savunma ile başlayan Kırmızı Ejderhalar farkı kapattı ve final periyoduna 52-52 girildi. Karşılaşmanın normal süresi de 75-75 eşitlikle tamamlandı. Uzatmalardaüstünlüğü ele alan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 89-81'lik skorla galip ayrıldı ve ligde 5. galibiyetine ulaşmayı başardı.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, "12 saat süren Avrupa deplasmanı sonrası bizim için yorucu bir yolculuk oldu. Hastalık sebebi ile oynayamayan oyuncularımız vardı. Oyuna Manisa temsilcisi çok sert başladı. İlk yarı oyun planımızı sahaya yansıtamadık. Devre arası eksikliklerimizi değerlendirmemiz neticesinde oyuncularımız da oyuna iyi reaksiyon verdi. Böylelikle kıymetli bir deplasman galibiyeti almış olduk. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.