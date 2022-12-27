Son sözü F.Bahçe söyledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in kapışması müthiş heyecana sahne oldu. İlk yarıyı 50-40 üstün geçen sarı-lacivertliler, bir ara farkı 22 sayıya kadar çıkardı. Ancak son çeyrekte coşan ve 25 sayı bulan Anadolu Efes,son saniye üçlüğüyle 79-79 ile maçı uzatmayataşıdı. Uzatma anlarında da büyük çekişme yaşanırken sazı eline alan Kanarya, güçlü rakibini 93-90 yenip zafere uzandı. Efes'te 39 sayılık performansyla kariyerininen çok sayı ürettiği maçını oynayan WillClyburn'un çabası da galibiyete yetmedi.