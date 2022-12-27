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Giriş Tarihi: 27.12.2022

Son sözü F.Bahçe söyledi

Son sözü F.Bahçe söyledi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in kapışması müthiş heyecana sahne oldu. İlk yarıyı 50-40 üstün geçen sarı-lacivertliler, bir ara farkı 22 sayıya kadar çıkardı. Ancak son çeyrekte coşan ve 25 sayı bulan Anadolu Efes, son saniye üçlüğüyle 79-79 ile maçı uzatmaya taşıdı. Uzatma anlarında da büyük çekişme yaşanırken sazı eline alan Kanarya, güçlü rakibini 93-90 yenip zafere uzandı. Efes'te 39 sayılık performansyla kariyerinin en çok sayı ürettiği maçını oynayan Will Clyburn'un çabası da galibiyete yetmedi.

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Son sözü F.Bahçe söyledi
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