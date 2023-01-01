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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Ejderhalar’dan müthiş dönüş

Ejderhalar’dan müthiş dönüş

Bahçeşehir Koleji, 15 sayı geriden gelip Pınar Karşıyaka’yı devirdi. Son çeyrekte Jamar Smith’in yıldızlaştığı karşılaşmada İzmir ekibini 78-73 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, galibiyet serisini 3’e çıkardı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bahçeşehir Koleji son çeyrekte oynadığı müthiş oyunla Pınar Karşıyaka'yı 78-73 mağlup etti. Rakibi karşısında zorlanan ve üçüncü çeyrekte 15 sayı geri düşen Kırmızı Ejderhalar, Jamar Smith'in üçlüğü ile maçın bitimine 4.13 kala 71-69 öne geçti. İki takım da skor bulmakta zorlanırken ABD'li oyuncu, sorumluluk alarak takımını taşıdı ve ev sahibi ekip, yılı çok önemli bir galibiyetle kapattı. Özellikle son çeyrekte takımını sırtlayan Jamar Smith 10 sayı, 3 asistle oynarken Jerry Boutsielle 13 sayı, 15 ribaund, 3 asist, Muhammed Baygül 14 sayı, 5 ribaund ile galibiyette başrol oynadı. Pınar Karşıyaka'da Errick McCollum 19 sayı, 5 asist, Braian Angola 15 sayı, 5 ribaund, 4 asist kaydetti. Üst üste 3. kez kazanan Kırmızı Ejderhalar, ligde 6 galibiyete ulaştı. 6 maç sonra kaybeden Pınar Karşıyaka ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

'TARAFTARA YENİ YIL HEDİYEMİZ OLSUN'
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Erhan Ernak, yılı galibiyetle kapattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Çekişmeli ve güzel bir maç izlettiklerini vurgulayan Ernak, "Biz maç için ideal beşi bulana kadar biraz zaman kaybettik. İyi başladık, oyun planımıza sadık kaldık, arada Karşıyaka da buna cevap verdi. Takımımız yan yana olduğu müddetçe, birlikte mücadele ettiği müddetçe oynadığımız her oyunu alabiliriz. Taraftarımıza, öğrencilerimize yeni yıl hediyesi oldu bu galibiyet. Herkesin yeni yılı kutlu olsun" diye konuştu.

LİGDE DİĞER SONUÇLAR
Ayos Konyaspor-Galatasaray NEF: 76-73
Darüşşafaka-Tofaş: 88-82
Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol:77-73

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Ejderhalar’dan müthiş dönüş
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