Ejderhalar’dan müthiş dönüş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bahçeşehir Koleji son çeyrekte oynadığı müthiş oyunla Pınar Karşıyaka'yı 78-73 mağlup etti.İki takım da skor bulmakta zorlanırken ABD'li oyuncu, sorumluluk alarak takımını taşıdı ve ev sahibi ekip, yılı çok önemli bir galibiyetle kapattı. Özellikle son çeyrekte takımını sırtlayanile galibiyette başrol oynadı. Pınar Karşıyaka'dakaydetti. Üst üste 3. kez kazanan Kırmızı Ejderhalar, ligde 6 galibiyete ulaştı. 6 maç sonra kaybeden Pınar Karşıyaka ise 4. mağlubiyetini yaşadı.Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Erhan Ernak, yılı galibiyetle kapattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Çekişmeli ve güzel bir maç izlettiklerini vurgulayan Ernak, "Biz maç için ideal beşi bulana kadar biraz zaman kaybettik. İyi başladık, oyun planımıza sadık kaldık, arada Karşıyaka da buna cevap verdi.Taraftarımıza, öğrencilerimize yeni yıl hediyesi oldu bu galibiyet. Herkesin yeni yılı kutlu olsun" diye konuştu.Ayos Konyaspor-Galatasaray NEF: 76-73Darüşşafaka-Tofaş: 88-82Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol:77-73