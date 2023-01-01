Ejderhalar’dan müthiş dönüş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bahçeşehir Koleji son çeyrekte oynadığı müthiş oyunla Pınar Karşıyaka'yı 78-73 mağlup etti. Rakibi karşısındazorlanan ve üçüncü çeyrekte 15sayı geri düşen Kırmızı Ejderhalar,Jamar Smith'in üçlüğü ilemaçın bitimine 4.13 kala71-69 öne geçti. İki takım da skor bulmakta zorlanırken ABD'li oyuncu, sorumluluk alarak takımını taşıdı ve ev sahibi ekip, yılı çok önemli bir galibiyetle kapattı. Özellikle son çeyrekte takımını sırtlayan JamarSmith 10 sayı, 3 asistle oynarkenJerry Boutsielle 13 sayı, 15 ribaund,3 asist, Muhammed Baygül14 sayı, 5 ribaund ile galibiyette başrol oynadı. Pınar Karşıyaka'da Errick McCollum19 sayı, 5 asist, BraianAngola 15 sayı, 5 ribaund,4 asist kaydetti. Üst üste 3. kez kazanan Kırmızı Ejderhalar, ligde 6 galibiyete ulaştı. 6 maç sonra kaybeden Pınar Karşıyaka ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
'TARAFTARA YENİ YILHEDİYEMİZ OLSUN'
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Erhan Ernak, yılı galibiyetle kapattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Çekişmeli ve güzel bir maç izlettiklerini vurgulayan Ernak, "Biz maç için ideal beşi bulana kadar biraz zaman kaybettik. İyi başladık, oyun planımıza sadık kaldık, arada Karşıyaka da buna cevap verdi. Takımımız yan yana olduğumüddetçe, birlikte mücadele ettiği müddetçeoynadığımız her oyunu alabiliriz. Taraftarımıza, öğrencilerimize yeni yıl hediyesi oldu bu galibiyet. Herkesin yeni yılı kutlu olsun" diye konuştu.