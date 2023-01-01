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Giriş Tarihi: 1.1.2023 12:06

Pınar Karşıyaka'dan Bahçeşehir Koleji maçı hakemlerine tepki

AA
Pınar Karşıyaka’dan Bahçeşehir Koleji maçı hakemlerine tepki

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dün kaybettikleri Bahçeşehir Koleji maçının sonucunda hakem kararlarının etkili olduğunu savundu.

Turgay Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın dün 78-73 yenildiği Bahçeşehir Koleji maçının hakem yönetimini eleştirdi.

"Müsabakayı maalesef sahada oynanan basketbol yerine yönetim şekli ve verilen/verilmeyen kararlar ile kaybetmiş olduğumuz kanısındayız." değerlendirmesinde bulunan Büyükkarcı, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Müsabakanın geneli boyunca özellikle rakip takım oyuncularına sağlanmış olan imtiyazlar, hakemler tarafından yerinde yapılmayan müdahaleler ve maçın son bölümünde özellikle peşi sıra çalınan düdükler ile had safhaya ulaşmıştır. Sahada oynanan maç, hakem yönetimi ile bir taraftan alınıp, diğer tarafa verilmiştir. Üzücü olan şey benzer yönetim şekillerinin tekrarlanıyor ve sonucunda hiçbir şeyin değişmiyor olmasıdır. Mücadelesinden dolayı rakibimiz Bahçesehir Koleji'ni tebrik eder, tüm spor kamuoyuna sağlıklı, mutlu ve temiz bir yıl dileriz."

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da Bahçeşehir Koleji maçıyla ilgili basketbol konuşmanın gereksiz olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Maç boyunca gerginliğe zemin hazırlayıp, izin verenlerin çabaları sonucu, son periyotta yaratılan kaosa teslim olduk. Kanaati basketbol kamuoyuna bırakıyorum. Herkese tebessümün, sağlığın ve de adaletin bol olduğu bir yıl diliyorum."

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Pınar Karşıyaka'dan Bahçeşehir Koleji maçı hakemlerine tepki
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