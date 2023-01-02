Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Isaiah Taylor ile yollarını ayırdı
Giriş Tarihi: 2.1.2023 13:43

Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Isaiah Taylor ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes, ABD’li oyuncu Isaiah Taylor ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Isaiah Taylor ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Isaiah Taylor ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Isaiah Taylor'ın sözleşmesinin sonlandırıldığı ifade edilerek kendisine teşekkür edildi.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 11 karşılaşmada 10.20 dakika ortalama süre alan ABD'li oyun kurucu, 2.6 sayı, 0.5 ribaunt ve 0.5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Isaiah Taylor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Tofaş'a karşı forma giyip, ligde oynadığı tek maçta 17 dakika süre alıp 7 sayı, 1 ribauntluk performans gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Mardin'de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart
FETÖ’cü hâkime İYİ Parti sahip çıktı
Sevinç İnönü'nün yeğeni savcıyı kafasından vurmuştu! Yalı magandası olayında flaş gelişme
Milli Piyango Bilet Sorgulama 2023: Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçları kazandıran numaralar tam sıralı liste açıklandı!
Armageddon
SON DAKİKA | 7. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandı! İşte madde madde fiyatlar
Bakan Akar dünyanın ilk SİHA gemisi ANADOLU'yu inceledi
SON DAKİKA: e-Devlet'te devrim gibi yeni uygulama! Milyonları ilgilendiriyor: Fuat Oktay açıkladı
Erdoğan 2023’e hızlı girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Isaiah Taylor ile yollarını ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA