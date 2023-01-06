Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes Asvel Lyon'u mağlup etti!
Giriş Tarihi: 7.1.2023 00:00

Anadolu Efes Asvel Lyon'u mağlup etti!

DHA
Anadolu Efes Asvel Lyon’u mağlup etti!

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes sahasında Fransız ekibi ASVEL'i 78-72 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 9. galibiyetini aldı. ASVEL ise 17. maçında 11. yenilgisini yaşadı.

THY Euroleague'in 17'nci haftasında Anadolu Efes sahasında Asvel Lyon'u 78-72 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Anadolu Efes'ten Micic oldu. Anadolu Efes bu sonuçla 9'uncu galibiyetini alırken, Asvel 11'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes karşılaşmaya iyi başlasa da ASVEL pota altında bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-17 önde tamamladı. İkinci periyotta ASVEL hücumda daha etkili olurken, takımlar soyunma odasına 29-36 ASVEL üstünlüğüyle gitti.

ASVEL üçüncü periyoda da iyi başlayan taraf olurken, 24. dakikada fark 11 sayıya kadar çıktı: 36-47. Anadolu Efes, Micic'in basketleriyle farkı eritirken, üçüncü periyot 52-58 sona erdi. Dördüncü periyotta savunmada etkili olan ve farkı kapatan Anadolu Efes, 37. dakikada 69-68 öne geçti. Kalan sürede üst üste basketler bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 78-72'lik galibiyetle ayrıldı.

1'İNCİ PERİYOT: 17-19
DEVRE: 29-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-58

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi
SON DAKİKA: 2. el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum'dan orta gelir konut projesi açıklaması
6'lı masada aday yok bakanlık dağılımı var: Fatih Portakal 'kulis' diyerek açıkladı: Kim nereyi istiyor?
SON DAKİKA: CHP'li isim 6'lı masadaki adaylık diyaloğunu açıkladı: İbre Kemal Bey'e döndü, Meral Hanım artık direnemez
Abdullah Bey kendisi çıksın
Son dakika: Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç. yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Yazıklar olsun size
Son dakika: BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes Asvel Lyon'u mağlup etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA