Anadolu Efes Asvel Lyon’u mağlup etti!

THY Euroleague'in 17'nci haftasında Anadolu Efes sahasında Asvel Lyon'u 78-72 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Anadolu Efes'ten Micic oldu. Anadolu Efes bu sonuçla 9'uncu galibiyetini alırken, Asvel 11'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes karşılaşmaya iyi başlasa da ASVEL pota altında bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-17 önde tamamladı. İkinci periyotta ASVEL hücumda daha etkili olurken, takımlar soyunma odasına 29-36 ASVEL üstünlüğüyle gitti.

ASVEL üçüncü periyoda da iyi başlayan taraf olurken, 24. dakikada fark 11 sayıya kadar çıktı: 36-47. Anadolu Efes, Micic'in basketleriyle farkı eritirken, üçüncü periyot 52-58 sona erdi. Dördüncü periyotta savunmada etkili olan ve farkı kapatan Anadolu Efes, 37. dakikada 69-68 öne geçti. Kalan sürede üst üste basketler bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 78-72'lik galibiyetle ayrıldı.

1'İNCİ PERİYOT: 17-19

DEVRE: 29-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-58