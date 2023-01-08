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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Ejderha’yı Yiğit sırtladı

Ejderha’yı Yiğit sırtladı

5/8 üçlük isabetiyle 24 sayı üreten Yiğit Arslan, topun el yaktığı anlarda bulduğu basketlerle alınan kritik zaferin baş mimarı oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, çıkış arayan Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 71-67 yenerek 4'te 4 yaptı ve yükselişini sürdürdü. Savunmaların kolay sayıya izin vermediği ilk çeyreği 12-16 Kırmızı Ejderhalar önde tamamladı. İkinci çeyrekte de görüntü değişmedi ve soyunma odasına 29-29 gidildi. Yiğit Arslan, ikinci yarıda üst üste üçlüklerle Kırmızı Ejderhalar'ın son bölüme 42-54'lük üstünlükle girmesini sağladı. Son çeyrekte de rakibine yaklaşma şansı vermeyen Bahçeşehir Koleji, 04:39'luk süreyi 63-55 üstünlükle geçti. Beşiktaş son bir hamle ile farkı üçe (60-63) indirse de bitime 01:02 saniye kala Yiğit Arslan'ın basketiyle tekrar 5 sayı (60-65) farkı bulan konuk ekip, mücadeleden de 67-71 galip ayrıldı.

ERHAN ERNAK: SON PERİYOTTA AÇILDIK
KARŞILAŞMANIN ardından Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, "Maçın başında iyi hücum ettiğimizi düşünüyorum. Ama boş atışları değerlendiremedik. Çok yakın ve az skorla bitti maçın ilk yarısı. Üçüncü periyottan sonra Yiğit Arslan'ın ayrı bir katkısı oldu. Arslan gibi mücadele etti ve bizim skoru kontrol etmemize yardımcı oldu. Deplasman maçları bu sezon ayrı bir zor geçiyor. Kazandığımız için mutluyum" dedi.

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Ejderha’yı Yiğit sırtladı
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