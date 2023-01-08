Ejderha’yı Yiğit sırtladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, çıkış arayan Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 71-67 yenerek 4'te 4 yaptı ve yükselişini sürdürdü.İkinci çeyrekte de görüntü değişmedi ve soyunma odasına 29-29 gidildi. Yiğit Arslan, ikinci yarıda üst üste üçlüklerle Kırmızı Ejderhalar'ın son bölüme 42-54'lük üstünlükle girmesini sağladı. Son çeyrekte de rakibine yaklaşma şansı vermeyen Bahçeşehir Koleji,Beşiktaş son bir hamle ile farkı üçe (60-63) indirse de bitime 01:02 saniye kala Yiğit Arslan'ın basketiyle tekrar 5 sayıfarkı bulan konuk ekip, mücadeleden de 67-71 galip ayrıldı.KARŞILAŞMANIN ardından Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, "Maçın başında iyi hücum ettiğimizi düşünüyorum. Ama boş atışları değerlendiremedik. Çok yakın ve az skorla bitti maçın ilk yarısı. Üçüncü periyottan sonra Yiğit Arslan'ın ayrı bir katkısı oldu. Arslan gibi mücadele etti ve bizim skoru kontrol etmemize yardımcı oldu. Deplasman maçları bu sezon ayrı bir zor geçiyor. Kazandığımız için mutluyum" dedi.