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Giriş Tarihi: 9.1.2023

38 üçlük atılan tarihi maçın galibi Pınar Karşıyaka oldu!

38 üçlük atılan tarihi maçın galibi Pınar Karşıyaka oldu!
Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, üçlük yağmuruna sahne olan mücadelede Büyükçekmece Basketbol'u Jaylon Brown'ın son saniye üçlüğü ile 104- 102 yendi. Karşılaşmada Pınar Karşıyaka yüzde 54 (20/37), Büyükçekmece yüzde 75 (18/24) üçlük buldu, toplamda 114 sayı üçlüklerden geldi. Karşıyaka adına attığı 36 sayı ile maçın kahramanı olan Jaylon Brown ilk 7 üçlüğü kaçırmazken, Büyükçekmece'de 31 sayı ile oynayan Can Maksim Mutaf 9/9, TYerrell Harris 5/5 üçlük isabeti tutturmayı başardı. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basket-Aliağa Petkim: 86-55, Türk Telekom-Anadolu Efes: 85-70.

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38 üçlük atılan tarihi maçın galibi Pınar Karşıyaka oldu!
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