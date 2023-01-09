38 üçlük atılan tarihi maçın galibi Pınar Karşıyaka oldu!

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, üçlük yağmuruna sahne olan mücadelede Büyükçekmece Basketbol'u Jaylon Brown'ınson saniye üçlüğü ile 104- 102 yendi. Karşılaşmada Pınar Karşıyaka yüzde 54 (20/37), Büyükçekmece yüzde 75 (18/24) üçlük buldu, toplamda 114 sayı üçlüklerden geldi. Karşıyaka adına attığı 36 sayı ile maçın kahramanı olan Jaylon Brown ilk 7 üçlüğükaçırmazken, Büyükçekmece'de 31 sayı ile oynayan Can Maksim Mutaf 9/9, TYerrell Harris 5/5 üçlük isabeti tutturmayı başardı. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basket-Aliağa Petkim: 86-55, Türk Telekom-Anadolu Efes: 85-70.