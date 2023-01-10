Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko galibiyeti söktü aldı! 5 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi...
Giriş Tarihi: 11.1.2023 01:12

Fenerbahçe Beko galibiyeti söktü aldı! 5 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi...

AA
Fenerbahçe Beko galibiyeti söktü aldı! 5 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u uzatmada 94-88 yendi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u uzatmada 94-88 yendi.

OAKA Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-18 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 39-36 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan Panathinaikos, final periyoduna da 59-51 önde gitti. Konuk takım, bitime 24 saniye kala Marko Guduric'in üç sayılık isabetiyle 78-78 eşitliği yakaladı ve maçı uzatmaya taşıdı.

Fenerbahçe Beko, uzatma periyodunda 94-88'lik skorla galip geldi.

Maç boyunca ribauntlarda çok zorlanan Fenerbahçe Beko, rakibine 26'sı hücum olmak üzere 45 ribaunt verdi.

Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Yunanistan temsilcisinde Dwayne Bacon'ın 27 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Beş maç sonra kazanan sarı-lacivertliler, 11 galibiyete ulaştı. Panathinaikos ise art arda 6 olmak üzere 12. mağlubiyetini yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu! Taksim'deki kalleş saldırıda kritik isim yakalandı: Türkiye'ye teslim edildi
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge için FLAŞ gelişme! 93 bin lira fark ödenecek
İstanbul'da arsa satma tartışması kanlı bitti! Önce hamile yengesini ardından arkadaşını öldürdü
HDP altılı muhalefete şart sundu: Hayır demeyiz! "Şimdi görev masada"
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan 2. el konutlar için kampanya açıklaması! Dikkat çeken kredi mesajı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! "Seni çok özledim annecim"
İYİ Parti Ankara İl Başkanı adayı Serdar Tunç'tan skandal 15 Temmuz paylaşımları! Darbe girişimine açık destek vermiş
SON DAKİKA: Aslı Baykal ve Mehmet Sevigen sabah.com.tr'ye konuştu! Ataç Baykal'ın mektubuna sert tepki: Deniz Baykal'a yapılanı oğlu unutmuş
Alman medyasından Türkiye'ye övgü: Kendi savunma sanayisini kuruyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko galibiyeti söktü aldı! 5 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA