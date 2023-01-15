Ejderha’nın ateşi herkesi yakıyor!

Bahçeşehir Koleji, sahasında Tofaş’ı da devirip 5’te 5 yaptı. Türkiye Basketbol Ligi’ndeki kritik maçta mavi-kırmızılı ekip Bursa temsilcisine şans tanımadı. Yasin Arslan attığı 25 sayıyla galibiyetin mimarı oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde konuk ettiği Tofaş'ı 89-84 mağlup etti. Kırmızı Ejderhalar galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Bahçeşehir, JerryBoutsiele'nin etkili oyunuylailk çeyreği 21-18önde tamamladı. İkinci çeyreğin perdesi ev sahibi ekipten Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle açıldı. Ardından hücumda hata yapmayan Bahçeşehir Koleji, soyunma odalarına 45-39'luk üstünlüğüyle girdi. Üçüncü çeyreğin ilk 3 dakikasında Erderhalar farkı 10'a kadar çıkardı. Kartal Özmızrak'a çalınan teknik faulden gelen 3 serbest atıştan yararlanankonuk ekip, üst üstebulduğu sayılarla farkı1'e kadar indirdi: 60-59. Maçın son bölümünde büyük çekişme yaşanırken sazı eline alan Yiğit Arslan, attığı kritik basketlerle kırmızı-mavili ekibe can suyu verdi. Bahçeşehir Koleji, mücadeleyi 89-84 kazanıp serisini sürdürdü. Rakippotaya 25 sayı gönderenYiğit Arslan, zaferinmimarı oldu. JamarSmith ise 13 kaydetti.
İKİ AVRUPA MAÇI ARASI KAZANMAK GÜZEL
Bahçeşehir Koleji'nin Başantrenörü Erhan Ernak, "Bu galibiyetle serimizi 5'e çıkardık. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda hata yapmak istemiyoruz. Çok önemli 2 Avrupa maçı arasına geldiği için bizim açımızdan konsantre olması zor bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz, tüm taraftarlarımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.