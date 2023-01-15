Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ejderha’nın ateşi herkesi yakıyor!
Giriş Tarihi: 15.1.2023

Ejderha’nın ateşi herkesi yakıyor!

Ejderha’nın ateşi herkesi yakıyor!

Bahçeşehir Koleji, sahasında Tofaş’ı da devirip 5’te 5 yaptı. Türkiye Basketbol Ligi’ndeki kritik maçta mavi-kırmızılı ekip Bursa temsilcisine şans tanımadı. Yasin Arslan attığı 25 sayıyla galibiyetin mimarı oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde konuk ettiği Tofaş'ı 89-84 mağlup etti. Kırmızı Ejderhalar galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Bahçeşehir, Jerry Boutsiele'nin etkili oyunuyla ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı. İkinci çeyreğin perdesi ev sahibi ekipten Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle açıldı. Ardından hücumda hata yapmayan Bahçeşehir Koleji, soyunma odalarına 45-39'luk üstünlüğüyle girdi. Üçüncü çeyreğin ilk 3 dakikasında Erderhalar farkı 10'a kadar çıkardı. Kartal Özmızrak'a çalınan teknik faulden gelen 3 serbest atıştan yararlanan konuk ekip, üst üste bulduğu sayılarla farkı 1'e kadar indirdi: 60-59. Maçın son bölümünde büyük çekişme yaşanırken sazı eline alan Yiğit Arslan, attığı kritik basketlerle kırmızı-mavili ekibe can suyu verdi. Bahçeşehir Koleji, mücadeleyi 89-84 kazanıp serisini sürdürdü. Rakip potaya 25 sayı gönderen Yiğit Arslan, zaferin mimarı oldu. Jamar Smith ise 13 kaydetti.

İKİ AVRUPA MAÇI ARASI KAZANMAK GÜZEL
Bahçeşehir Koleji'nin Başantrenörü Erhan Ernak, "Bu galibiyetle serimizi 5'e çıkardık. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda hata yapmak istemiyoruz. Çok önemli 2 Avrupa maçı arasına geldiği için bizim açımızdan konsantre olması zor bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz, tüm taraftarlarımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
Altılı masanın 'kaos' vaadinde yeni perde! Kılıçdaroğlu çok tartışılan sözlerle ilgili konuştu: Doğru, kriz çıkar
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
Babacan'ın BAYKAR'ı hedef alan iftiralarına Haluk Bayraktar'dan çok net cevap: Dünyada böyle bir firma bulamazsınız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Gültekin Uysal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık destek
Manyak mısınız?
Ne aşkmış bu!
İdare mahkemesinden İzmir Büyükşehir’e kötü haber
Öksürüğe Ne İyi Gelir? Kuru ve Balgamlı Öksürük Nasıl Geçer, Gece Artan Öksürüğü En Çabuk Ne Keser?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ejderha’nın ateşi herkesi yakıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA