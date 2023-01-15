Ejderha’nın ateşi herkesi yakıyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde konuk ettiği Tofaş'ı 89-84 mağlup etti. Kırmızı Ejderhalar galibiyet serisini 5 maça çıkardı.İkinci çeyreğin perdesi ev sahibi ekipten Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle açıldı. Ardından hücumda hata yapmayan Bahçeşehir Koleji, soyunma odalarına 45-39'luk üstünlüğüyle girdi. Üçüncü çeyreğin ilk 3 dakikasında Erderhalar farkı 10'a kadar çıkardı. Kartal Özmızrak'a çalınan teknik faulden gelenMaçın son bölümünde büyük çekişme yaşanırken sazı eline alan Yiğit Arslan, attığı kritik basketlerle kırmızı-mavili ekibe can suyu verdi. Bahçeşehir Koleji, mücadeleyi 89-84 kazanıp serisini sürdürdü.Bahçeşehir Koleji'nin Başantrenörü Erhan Ernak, "Bu galibiyetle serimizi 5'e çıkardık. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda hata yapmak istemiyoruz. Çok önemli 2 Avrupa maçı arasına geldiği için bizim açımızdan konsantre olması zor bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz, tüm taraftarlarımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.