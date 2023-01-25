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Giriş Tarihi: 25.1.2023 16:26

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Tofaş başantrenörlük görevine Orhun Ene'yi getirdi!

İHA
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Tofaş başantrenörlük görevine Orhun Ene’yi getirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş’ta Başantrenörlük görevine son verilen Dimitrios Priftis yerine Orhun Ene getirildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş'ta yeniden Orhun Ene dönemi başladı. Koç Dimitrios Priftis ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, kulüpte daha önce 2015-2020 yılları arasında istikrarlı bir birlikteliğe imza atılan Orhun Ene ile yeniden anlaşma sağlandı.

Orhun Ene idaresindeki 5 yıllık görev süresi içerisinde önemli başarılara imza atan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonunda Federasyon Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselmiş, 2016-2017 sezonunda ise Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalma başarısı göstermişti.

Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı olan (üst üste 10 galibiyet) 2017-2018 sezonunu Erkekler Türkiye Kupası finalisti ve Basketbol Süper Ligi play-off finalisti olarak tamamlayan; 2018-2019 sezonunu ise Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalisti olarak noktalayan Tofaş, koronavirüs nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda da Eurocup'ta çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

2020-2021 sezonuyla birlikte Bursa ekibinin başında 6. sezonuna başlayan ancak 26 Ekim 2020 tarihinde görevi bırakma kararı alarak kulüpten ayrılan Orhun Ene, son olarak 2020-2022 yılları arasında A Milli Takım'da Başantrenör olarak görev yapmıştı.

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Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Tofaş başantrenörlük görevine Orhun Ene'yi getirdi!
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