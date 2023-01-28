Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Kevin Durant’ten, Alperen Şengün’e büyük övgü!
Giriş Tarihi: 28.1.2023 13:31 Son Güncelleme: 28.1.2023 13:38

Kevin Durant’ten, Alperen Şengün’e büyük övgü!

İHA
Kevin Durant’ten, Alperen Şengün’e büyük övgü!

Brooklyn Nets forması giyen yıldız basketbolcu Kevin Durant, katıldığı bir internet yayınında NBA’de en beğendiği genç oyuncunun Alperen Şengün olduğunu söyledi.

Kariyeri boyunca iki kez NBA şampiyonluğu, iki kez NBA finalleri MVP'si, bir kez NBA en değerli oyuncu ödülü, dört kez NBA sayı kralı ödülünü ve bir kez de NBA yılın çaylağı ödülünü kazanan Kevin Durant, milli basketbolcu Alperen Şengün hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.

Katıldığı bir internet yayınında konuşan 34 yaşındaki Amerikalı basketbolcu, Houston Rockets formasıyla son dönemde sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Alperen Şengün'ü çok başarılı bulduğunu söyledi.

"Oyun tarzını beğeniyorum"

Yayında, 'En beğendiğin genç oyuncu hangisi?' sorusunun sorulması üzerine Durant, "Alperen Şengün'e olan sevgimi söylemem gerekiyor. Şengün'ü seviyorum. Çok yetenekli. Üstünden smaç bastıklarında haberi oldu. Birkaç kişinin üstünden smaç bastı falan. Öyle sıçrayabildiğini bilmiyordum. Bunları yapana kadar onun hakkında pek bir şey bilmiyordum. Onu beğeniyorum. İyi bir oyuncu olacağına inanıyorum. Oyun tarzını beğeniyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
Üç aşamada büyük LGBT tehlikesi... Dr. Mustafa Merter: Bu herifler tehlikeyi göremiyorlarsa…
Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması
Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
Gurbetçi aile kiracı şoku! karşılaştıkları manzarayla şaşkına döndüler
SAS Holding vurgununda dudak uçuklatan rakam! Sistem böyle kurulmuş!
Binlerce kişiyi dolandıran hacker çetesi çökertildi! 22 yaşındaki çete lideri ve 15 şüpheli yakalandı
Bunların adayını gördüm
Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet'e 10 bin polis kadrosu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kevin Durant’ten, Alperen Şengün’e büyük övgü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA