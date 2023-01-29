Türk Telekom farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Türk Telekom sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 84-63 yenerek zirve takibini sürdürdü. 17'inci maçında 14. galibiyetine ulaşan Ankara ekibi, maçın sonundan başına kadar rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi.devre sonrası ise 37 sayı attı. Başkent ekibi, maçı da 21 sayı farkla kazanmayı bildi. Taylor 15 sayı, 2 ribaund 5 asistle oynarken Berk 12 sayı 6 ribaund 4 asist 3 top çalmayla etkili oldu.Gaziantep- Bahçeşehir Koleji: 69-60, Karşıyaka- Galatasaray NEF: 103-91, F.Bahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol: 82-69.