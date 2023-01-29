Türk Telekom farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Türk Telekom sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 84-63 yenerek zirve takibini sürdürdü. 17'inci maçında 14. galibiyetine ulaşan Ankara ekibi, maçın sonundan başına kadar rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Soyunma odasına19 sayı farkla (47-28) önde gidenTelekom, devre sonrası ise 37 sayı attı. Başkent ekibi, maçı da 21 sayı farkla kazanmayı bildi. Taylor 15 sayı, 2 ribaund 5 asistle oynarken Berk 12 sayı 6 ribaund 4 asist 3 top çalmayla etkili oldu. Diğer sonuçlar: Gaziantep- Bahçeşehir Koleji: 69-60, Karşıyaka- Galatasaray NEF: 103-91, F.Bahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol: 82-69.