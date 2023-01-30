Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Sinan Güler'den çocuklara özel basketbol kampları
Giriş Tarihi: 30.1.2023 11:44

Sinan Güler'den çocuklara özel basketbol kampları

Sinan Güler’den çocuklara özel basketbol kampları

Eski milli basketbolcu Sinan Güler, Çanakkale ve Balıkesir’de gerçekleşen basketbol kampları ile altıncı kez çocuklarla buluştu.

Türkiye'de elektrik üretim firması ve eski milli basketbolcu Sinan Güler, Çanakkale ve Balıkesir'de düzenledikleri basketbol kampları ile çocukları, sporun birleştirici gücüyle bir araya getirdi. . Şirketler bu sene Çanakkale ve Balıkesir'de gerçekleştirilen Basketbol Kampları ile toplam 200 öğrenci ile buluştu. Yılın diğer kampları da Aydın, Muğla ve Adana'da gerçekleştirilecek.

SİNAN GÜLER: "HER ÇOCUĞUN SPORA ULAŞMASI VE DENEYİMLEYEBİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ

Eski milli basketbolcu ve Güler Legacy Kurucusu Sinan Güler, "Çocukların gelişiminde spor çok önemli bir etken. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine büyük katkı sağlayan sporu; Güler Legacy ile daha ulaşılabilir bir noktaya taşımak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda, her çocuğun spora ulaşması, sporla yaşaması ve sporu deneyimleyebilmesi bizim için çok önemli. 3 sene önce hayata geçirdiğimiz projemize yeni şehirler ve yeni çocuklar ekleyerek devam ediyoruz. Amacımız 'daha ulaşılabilir' bir spor yapısını benimsemek ve çocukların kendilerini keşfetmesini sağlamak. Balıkesir ve Çanakkale'de gerçekleştirdiğimiz kampta, çocukların isteklerini ve arzularını görmek bizi çok mutlu etti. Türkiye'de sporu sevdirebilme noktasında Güler Legacy ile güzel işle imza atan Enerjisa Üretim'e teşekkürlerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eşini ve çocuklarını AVM’ye bırakıp katliam yapmaya gitti
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde eşlere rant iddiası
SON DAKİKA: Konut sektörü mercek altında! 80 bin mükellef radara takıldı
Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?
Hangisi "anlık" anlamına gelmez?
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 6'masaya adaylık yanıtı: Milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
Dolandırıcıların son kurbanı fizik profesörü! Parayı gönderir göndermez...
CHP’li Mehmet Bekaroğlu fena çuvalladı! Apar topar silmek zorunda kaldı: Muharrem İnce ateş püskürdü
Son dakika: Kılıçdaroğlu 6'lı masa cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Sinan Güler'den çocuklara özel basketbol kampları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA