Sinan Güler’den çocuklara özel basketbol kampları

Türkiye'de elektrik üretim firması ve eski milli basketbolcu Sinan Güler, Çanakkale ve Balıkesir'de düzenledikleri basketbol kampları ile çocukları, sporun birleştirici gücüyle bir araya getirdi. . Şirketler bu sene Çanakkale ve Balıkesir'de gerçekleştirilen Basketbol Kampları ile toplam 200 öğrenci ile buluştu. Yılın diğer kampları da Aydın, Muğla ve Adana'da gerçekleştirilecek.

SİNAN GÜLER: "HER ÇOCUĞUN SPORA ULAŞMASI VE DENEYİMLEYEBİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ

Eski milli basketbolcu ve Güler Legacy Kurucusu Sinan Güler, "Çocukların gelişiminde spor çok önemli bir etken. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine büyük katkı sağlayan sporu; Güler Legacy ile daha ulaşılabilir bir noktaya taşımak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda, her çocuğun spora ulaşması, sporla yaşaması ve sporu deneyimleyebilmesi bizim için çok önemli. 3 sene önce hayata geçirdiğimiz projemize yeni şehirler ve yeni çocuklar ekleyerek devam ediyoruz. Amacımız 'daha ulaşılabilir' bir spor yapısını benimsemek ve çocukların kendilerini keşfetmesini sağlamak. Balıkesir ve Çanakkale'de gerçekleştirdiğimiz kampta, çocukların isteklerini ve arzularını görmek bizi çok mutlu etti. Türkiye'de sporu sevdirebilme noktasında Güler Legacy ile güzel işle imza atan Enerjisa Üretim'e teşekkürlerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.