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Giriş Tarihi: 4.2.2023 15:48

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Hayes-Davis

AA
THY Avrupa Ligi’nde haftanın MVP’si Fenerbahçe Beko’dan Hayes-Davis

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 23. hafta karşılaşmalarında 37 verimlilik puanına ulaşan Hayes-Davis, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe Beko'nun sahasında 101-86 kazandığı ALBA Berlin maçında, 24 sayı attı ve 11 ribauntla kariyer rekorunu kırdı. Hayes-Davis ayrıca 3'er asist ve top çalmayla oynadı.

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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Hayes-Davis
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