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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Türk Telekom 5. viteste

Türk Telekom 5. viteste
Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 77-72 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Başkent ekibi, Bouteille ve Grant liderliğinde soyunma odasına 44-36 önde gitti. Devreden sonra ev sahibi farkı eritse de Telekom kontrolü ele aldı ve maçı 77-72 kazandı. Diğer sonuçlar: Manisa-Tofaş: 82-76, G.Saray Nef-Aliağa Petkim: 74-82, Pınar Karşıyaka- Beşiktaş: 94-90. ING Kadınlar Süper Ligi: Rize Bld-G.Saray: 69-88, Beşiktaş HDI Sigorta- A.Toroslar: 76-66, Ormanspor- Nesibe Aydın: 69-79.

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