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Giriş Tarihi: 9.2.2023 13:59

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'dan depremzedeler için yardım çağrısı

DHA
Milli basketbolcu Sertaç Şanlı’dan depremzedeler için yardım çağrısı

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar yapılmaya devam ediyor. THY Euroleague ekiplerinden Barcelona Lassa'da forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, paylaştığı video ile depremzedeler için yardım istedi.

Kulübü Barcelona'nın vakıflar aracılığıyla depremzedelere yardımcı olacağını ifade eden Sertaç Şanlı, "Barcelona ve Barça Vakfı ülkemizde yaşanan deprem felaketi için çok üzgünler. Hem bana çok destek oldular hem de yardım kuruluşları aracılığıyla ülkemize yardımda bulunacaklarını belirttiler. Onlara bu güzel destekleri için çok teşekkür ediyorum. Lütfen siz de az, çok demeden orada bulunanlara elinizden geldiğince yardım etmeye çalışın. Geçmiş olsun canım ülkem. Allah, herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

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Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'dan depremzedeler için yardım çağrısı
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