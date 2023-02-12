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Giriş Tarihi: 12.2.2023 17:12 Son Güncelleme: 12.2.2023 17:17

Son dakika deprem haberleri: TBF acı haberi duyurdu! Nilay Aydoğan depremde hayatını kaybetti...

Son dakika deprem haberleri: TBF acı haberi duyurdu! Nilay Aydoğan depremde hayatını kaybetti...

Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan, Malatya'da babaannesini ziyarete gittiği evde depreme yakalandı ve göçük altında kaldı. Milli basketbolcu, hayatını kaybetti...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Çankaya Üniversitesi forması giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika deprem haberleri: TBF acı haberi duyurdu! Nilay Aydoğan depremde hayatını kaybetti...
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