Son dakika deprem haberleri: TBF acı haberi duyurdu! Nilay Aydoğan depremde hayatını kaybetti...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Çankaya Üniversitesi forması giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.