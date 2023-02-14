Klemen Prepelic, depremzedelere yardım ederken gelen uyarı sonrası çileden çıktı!

Ülkemizde gerçekleşen deprem felaketi sonrası birçok organizasyonda olduğu gibi EuroLeague Basketball çatısı altında da bir bağış kampanyası başlatılmış durumda.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de, Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom'un EuroCup'ta mücadele ettiği EuroLeague Basketball organizasyonu, taraftarları bu bağış kampanyasına katılmaya davet etti.

Depremzedelerin yanında olduğunu belirten EuroLeague Basketball, UNCHR ve OXFAM işbirlikleri ile bir yardım kampanyası gerçekleştiriyor.

Bu hafta EuroLeague ve EuroCup'ta oynanacak tüm karşılaşmalar öncesinde, Türkiye ve Suriye'de deprem felaketinden etkilenen tüm vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

PREPELIC TÜRKİYE'Yİ UNUTMADI

2013-2014 sezonunda Türkiye'de Banvit forması giyen Klemen Prepelic kariyerine İspanya'nın Valencia takımında devam ediyor. 2020 yılından beri İspanyol ekibinin formasını giyen Sloven oyuncu Türkiye'de yaşanan iki büyük depreme kayıtsız kalmadı.

Şutör gard pozisyonunda oynayan Klemen, banka yoluyla Türkiye'ye bağış göndermek istedi.

UYARIYI GÖRÜNCE SİNİRLENDİ

Bağış yaptığı esnada bankadan gelen '50 Euro masraf ücreti' uyarısını gören 30 yaşındaki oyuncu sinirlenerek kendisine ait sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Klemen Twitter hesabından; "Bügün biraz şoktayım. Parayı Türkiye'deki insani yardım kuruluşlarına gönderdiğimde Santander Bankası 50 Euro komisyon aldı.

Dürüst olmak gerekirse, bu tür düşünceler böylesi durumlarda olmamalı" ifadelerine yer verdi.

BANKANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Klemen Prepelic'in tepkisi bankanın da dikkatini çekti. İspanyol Santander Bankası, resmi Twitter hesabından Sloven yıldıza yanıt olarak; Merhaba Klemen, yaşananlar için üzgünüz.

Depremden etkilenenlerle dayanışma amacıyla, Türkiye'ye yapılan para transferlerinin ve İspanya'daki STK'lara yapılacak olan bağışların masrafları bankamız tarafından karşılanacak.

Bağışı yaparken bir komisyon varsa 24 saat içinde ortadan kaldıracağız. İlk birkaç gün böyle bir durum yaşanabilir. Mümkün olan en kısa sürece çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Klemen Prepelic'in bu paylaşımının ardından Santander Bankası, Türkiye'ye yapılan bağışlardan masraf almaktan vazgeçti.