Karşıyaka’da Ufuk Sarıca’dan anlamlı hareket

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde hissedelin deprem felaketi sonrası bölgenin yaralarını sarmak için başlatılan yardım seferberliğinde kendisi için çok anlamlı olan imzalı formasını satışa çıkaran bedensel engelli Karşıyaka taraftarı Emrah Güneri'ye Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca'dan destek geldi.

Doğuştan tekerlekli sandalyeye bağlı olan Güneri, Sarıca'nın tüm takıma imzalatarak bizzat hediye ettiği formayı depremzedeler için satışa çıkarırken, kampanyaya katılan Sarıca, engelli taraftara yeni bir forma sözü de verdi.