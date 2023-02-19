Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Son dakika: NBA smaç yarışmasını Mac McClung kazandı
Giriş Tarihi: 19.2.2023 11:30 Son Güncelleme: 19.2.2023 11:46

Son dakika: NBA smaç yarışmasını Mac McClung kazandı

AA
Son dakika: NBA smaç yarışmasını Mac McClung kazandı

NBA All-Star 2023 kapsamındaki smaç yarışmasını, Philadelphia 76ers'tan Mac McClung kazandı.

ABD'nin Salt Lake City kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları yapıldı. Sonucu merakla beklenen smaç yarışmasında New Orleans Pelicans'tan Trey Murphy ve Philadelphia 76ers'tan Mac McClung finale yükseldi. Murphy finaldeki smaçlarından ortalama 49 puan aldı. Jürinin iki smacına da 50 tam puan verdiği McClung yarışmanın galibi oldu.

76ers ile sözleşme imzaladığı 14 Şubat öncesi NBA Gelişim Ligi takımlarından Delaware Blue Coats'ta oynayan 24 yaşındaki McClung'ın, havada 360 dereceden fazla döndüğü son smacı salondaki seyircileri ayağa kaldırdı.

3 SAYI YARIŞMASININ GALİBİ LILLARD
Üç sayı yarışmasının finalinde, Indiana Pacers'tan 2020 şampiyonu Buddy Hield, takım arkadaşı Tyrese Haliburton ve Portland Trail Blazers'ta Damian Lillard karşılaştı. Son 4 atışını da baskete çevirerek puanını 26'ya çıkaran Lillard, Hield'ın bir puan önünde yarışmadaki ilk şampiyonluğunu elde etti. Yetenek yarışmasını ise Jordan Clarkson, Walker Kessler ve Collin Sexton'dan oluşan Utah Jazz Takımı kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Deprem bölgesi riskli değilmiş" yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt
Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 5.1 büyüklüğünde deprem
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
SON DAKİKA: Fuat Oktay komutanın talimatını ilk kez anlattı: Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz!
Son dakika: 12. kez toplanan 'Altılı Koalisyon' deprem manipülasyonunu devam ettirdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakanlık 2013 yılında 'riskli mahalleler' için harekete geçti! Sol örgütler halkı kışkırtarak engelledi! O bölge de yerle bir oldu...
Deprem seziliyor mu?
Erken olmasına erken de...
Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a dayanışma ve taziye mesajları
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: NBA smaç yarışmasını Mac McClung kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA