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Giriş Tarihi: 20.2.2023 13:29

A Milli Basketbol Takımı'nda İsmail Cem Ulusoy, aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Basketbol Takımı’nda İsmail Cem Ulusoy, aday kadrodan çıkarıldı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda İsmail Cem Ulusoy, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda İsmail Cem Ulusoy, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ikinci tur I Grubu'nda 24 Şubat Cuma günü Bursa'da Letonya ve 27 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak milli takımda İsmail Cem Ulusoy'un antrenmanda sakatlandığı belirtildi.

Bu oyuncunun yerine Ömer Can İlyasoğlu'nun aday kadroya dahil edildiği aktarıldı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Furkan Haltalı (Anadolu Efes), Yiğit Arslan (Bahçeşehir Koleji), Okben Ulubay, Ömer Can İlyasoğlu (Beşiktaş Emlakjet), Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Lassa), Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu, Berke Büyüktuncel (TOFAŞ), Erkan Yılmaz (Türk Telekom)

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A Milli Basketbol Takımı'nda İsmail Cem Ulusoy, aday kadrodan çıkarıldı
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