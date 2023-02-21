Tatum coştu Giannis ve ekibi kazandı

NBA'de All-Star, dün oynanan karşılaşma ile tamamlanırken kazanan M.Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'nun takımı oldu.D.Nuggets Başantrenörü Michael Malone'un çalıştırdığı takımının ilk 5'inde LeBron James, Kyrie Irving, Luka Doncic, Joel Embiid ve Nikola Jokic yer aldı. Boston Celtics Başantrenörüyönetimindeki takımın ilk 5'inde ise Giannis Antetokounmpo haricinde Ja Morant, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Lauri Markkanen vardı. Maçın ilk çeyreğieşitlikle biterken iki takım soyunma odasınaGiannis'in ekibinin üstünlüğü ile gitti. 3. periyotta da üstünlüğünü koruyan ve final periyodunaönde giden Giannis ve arkadaşları mücadeleyi dekazandı.KOBE Bryant'ın adının verildiği maçın en değerli oyuncusu, 55 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Jayson Tatum oldu. 24 yaşındaki kısa forvet, 2017'deki maçta 52 sayı atan Anthony Davis'i geçerek rekor kırdı.