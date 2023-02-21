Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Tatum coştu Giannis ve ekibi kazandı
Giriş Tarihi: 21.2.2023

Tatum coştu Giannis ve ekibi kazandı

Tatum coştu Giannis ve ekibi kazandı

Jayson Tatum 55 sayısı ile All-Star rekoru kırarken Giannis Antetokounmpo’nun kaptanlığındaki takım, LeBron James ve arkadaşlarını 184-175 mağlup etmeyi başardı

NBA'de All-Star, dün oynanan karşılaşma ile tamamlanırken kazanan M.Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'nun takımı oldu. 72. kez düzenlenen organizasyonda oylama sonucu kaptanlık hakkı kazanan LA Lakers'tan L.James ve M.Bucks'tan Antetokounmpo, oyuncu havuzundan seçme yaparak takımlarını kurdu. D.Nuggets Başantrenörü Michael Malone'un çalıştırdığı takımının ilk 5'inde LeBron James, Kyrie Irving, Luka Doncic, Joel Embiid ve Nikola Jokic yer aldı. Boston Celtics Başantrenörü Joe Mazzulla yönetimindeki takımın ilk 5'inde ise Giannis Antetokounmpo haricinde Ja Morant, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Lauri Markkanen vardı. Maçın ilk çeyreği 46-46 eşitlikle biterken iki takım soyunma odasına 99-92 Giannis'in ekibinin üstünlüğü ile gitti. 3. periyotta da üstünlüğünü koruyan ve final periyoduna 158-141 önde giden Giannis ve arkadaşları mücadeleyi de 184- 175 kazandı.

Tatum MVP oldu
KOBE Bryant'ın adının verildiği maçın en değerli oyuncusu, 55 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Jayson Tatum oldu. 24 yaşındaki kısa forvet, 2017'deki maçta 52 sayı atan Anthony Davis'i geçerek rekor kırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe şiddetli depremler!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...
Diyanet’ten gazeteci Altaylı hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Bir Küçük Gün Işığı'nda Dila’nın tehlikeli oyunu
CHP’li vekillerin ‘istismar’ dönüşümü: Kentsel dönüşümü engellediler! Deprem bölgesinde siyaset yaptılar...
‘Kapıyı açtığımda karşımda Nurdağı’nı gördüm’
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatum coştu Giannis ve ekibi kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA