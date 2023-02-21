Tatum coştu Giannis ve ekibi kazandı

Jayson Tatum 55 sayısı ile All-Star rekoru kırarken Giannis Antetokounmpo’nun kaptanlığındaki takım, LeBron James ve arkadaşlarını 184-175 mağlup etmeyi başardı
NBA'de All-Star, dün oynanan karşılaşma ile tamamlanırken kazanan M.Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'nun takımı oldu. 72. kez düzenlenen organizasyondaoylama sonucukaptanlık hakkı kazananLA Lakers'tan L.Jamesve M.Bucks'tanAntetokounmpo,oyuncu havuzundanseçme yaparaktakımlarınıkurdu. D.Nuggets Başantrenörü Michael Malone'un çalıştırdığı takımının ilk 5'inde LeBron James, Kyrie Irving, Luka Doncic, Joel Embiid ve Nikola Jokic yer aldı. Boston Celtics Başantrenörü Joe Mazzulla yönetimindeki takımın ilk 5'inde ise Giannis Antetokounmpo haricinde Ja Morant, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Lauri Markkanen vardı. Maçın ilk çeyreği 46-46 eşitlikle biterken iki takım soyunma odasına 99-92 Giannis'in ekibinin üstünlüğü ile gitti. 3. periyotta da üstünlüğünü koruyan ve final periyoduna 158-141 önde giden Giannis ve arkadaşları mücadeleyi de 184-175 kazandı.
Tatum MVP oldu
KOBE Bryant'ın adının verildiği maçın en değerli oyuncusu, 55 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Jayson Tatum oldu. 24 yaşındaki kısa forvet, 2017'deki maçta 52 sayı atan Anthony Davis'i geçerek rekor kırdı.