2022-23 Nilay Aydoğan sezonu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022- 2023 sezonunun kalan bölümü, depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın ismiyle oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalan haftaların '2022-2023Nilay Aydoğan Sezonu' olarak oynatılmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı. Çankaya Üniversitesiforması giyen NilayAydoğan, babaannesiniziyaret etmekiçin gittiği memleketiMalatya'da enkazaltında kalarak hayatınıkaybetmişti.