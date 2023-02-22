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Giriş Tarihi: 22.2.2023

2022-23 Nilay Aydoğan sezonu

2022-23 Nilay Aydoğan sezonu

Depremde Malatya’da hayatını kaybeden Nilay’ın adı, bu sezon Kadınlar Basketbol Ligi’ne verildi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022- 2023 sezonunun kalan bölümü, depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın ismiyle oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalan haftaların '2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu' olarak oynatılmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı. Çankaya Üniversitesi forması giyen Nilay Aydoğan, babaannesini ziyaret etmek için gittiği memleketi Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

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2022-23 Nilay Aydoğan sezonu
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