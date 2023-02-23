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Giriş Tarihi: 23.2.2023 11:19 Son Güncelleme: 23.2.2023 11:24

NBA'de Clippers, Westbrook'u kadrosuna kattı

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NBA’de Clippers, Westbrook’u kadrosuna kattı

NBA takımlarından Los Angeles Clippers, all-star oyun kurucu Russell Westbrook ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Los Angeles Lakers'tan takasın son gününde geçtiği Utah Jazz ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşan 34 yaşındaki Westbrook, kariyerini Clippers'ta sürdürecek. Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, 2017'de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü alan ve 9 kez all-star seçilen Westbrook ile sözleşme imzalandı.

Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards ve Lakers formalarını giydiği kariyerinde 22,5 sayı, 8,4 asist, 7,3 ribaunt ortalamaları bulunan Westbrook, bu sezon ise maç başına 15,9 sayı, 7,5 asist ve 6,2 ribaunt üretti. Clippers, 33 galibiyet ve 28 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 4. sırasında yer alıyor.

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NBA'de Clippers, Westbrook'u kadrosuna kattı
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