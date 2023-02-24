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Giriş Tarihi: 24.2.2023 11:58

Carmelo Anthony, 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın küresel elçisi oldu

AA
Carmelo Anthony, 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası’nın küresel elçisi oldu

ABD'li basketbolcu Carmelo Anthony, 25 Ağustos'ta Filipinler, Japonya ve Endonezya'da başlayacak 2023 FIBA Dünya Kupası'nın küresel elçisi oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Carmelo Anthony, Arjantinli Luis Scola ve İspanyol Pau Gasol'un ardından üçüncü global elçi olarak Dünya Kupası'nın tanıtımına yardım edecek.

Anthony, yaptığı açıklamada, "ABD'yi dünyanın en büyük sahnelerinde gururla temsil ettim ve Dünya Kupası, uluslararası basketboldaki en zorlu müsabaka. Her şey mükemmel bir kadro, yetenek ve o harika kimyaya sahip olmakla ilgili. Bu yıl Dünya Kupası'ndaki tüm oyuncuları desteklemeyi ve sporu küresel ölçekte kutlamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 10 defa all-star seçilen ve üç kez olimpiyat altın madalyası kazanan Carmelo Anthony, NBA tarihinin en skorerleri listesinde 9. sırada bulunuyor.

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Carmelo Anthony, 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın küresel elçisi oldu
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