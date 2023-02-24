Pınar Karşıyaka depremzedeler için parkede

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak mücadelede elde edilecek hasılat depremzedelere aktarılacak. Biletlerin 100 TL'den satıldığı karşılaşmada sezonluk kombine biletler ve VIP kartlar geçerli olmayacak.

Her taraftar salona bilet alarak girecek. Yeşil-kırmızılılarda A Milli Takım'ın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu'nda oynayacağı maçlar için ay-yıldızlı kafilede bulunan Kenan Sipahi ve Litvanya Milli Takımı kadrosundaki Kuzminskas forma giymeyecek.

Dünya Şampiyonası'na gitmeyi çok önceden garantileyen Litvanya, K Grubu'nda Macaristan'ı 89-64 yenerken, Karşıyakalı Kuzminskas 14 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

