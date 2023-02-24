Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Pınar Karşıyaka depremzedeler için parkede
Giriş Tarihi: 24.2.2023 12:00

Pınar Karşıyaka depremzedeler için parkede

DHA
Pınar Karşıyaka depremzedeler için parkede

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Bitci Türkiye Kupası'nda sezona Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketleri nedeniyle verilen arada Pınar Karşıyaka, yarın Ayos Konyaspor'u depremzedeler için özel maçta ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak mücadelede elde edilecek hasılat depremzedelere aktarılacak. Biletlerin 100 TL'den satıldığı karşılaşmada sezonluk kombine biletler ve VIP kartlar geçerli olmayacak.

Her taraftar salona bilet alarak girecek. Yeşil-kırmızılılarda A Milli Takım'ın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu'nda oynayacağı maçlar için ay-yıldızlı kafilede bulunan Kenan Sipahi ve Litvanya Milli Takımı kadrosundaki Kuzminskas forma giymeyecek.

Dünya Şampiyonası'na gitmeyi çok önceden garantileyen Litvanya, K Grubu'nda Macaristan'ı 89-64 yenerken, Karşıyakalı Kuzminskas 14 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte deprem provokatörü Gökhan Özbek ve 23 derece'nin kirli ilişki yumağı!
CHP'li Lütfü Savaş'ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti
İbrahim, kardeşlerini kurtarıp kahramanca hayata veda etti... "Cennette görüşelim olur mu?"
DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
İnsanlık ölmemiş! “Adını deftere yazmadıklarımız bile getirip borcunu verdi”
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
Dakika bir gol bir
Son dakika haberi: Trabzonspor Avrupa'ya veda etti! Deplasmanda turu elimizden kaçırdık: 2 golümüz ofsayta takıldı...
Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Pınar Karşıyaka depremzedeler için parkede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA