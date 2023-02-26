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Giriş Tarihi: 26.2.2023 13:00

Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı Jayson Tatum'un üçlüğüyle yıktı

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Boston Celtics, Philadelphia 76ers’ı Jayson Tatum’un üçlüğüyle yıktı

NBA'de Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı maçın bitimine 1.3 saniye kala Jayson Tatum ile bulduğu üçlükle 110-107 yendi.

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, konferansın 3. basamağındaki 76ers'ı deplasmanda 3 sayı farkla mağlup etti. Celtics'te Jayson Tatum, maçın bitmesine 1.3 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle takımını öne geçirdi. 76ers'ta Joel Embiid, maçın son saniyesinde aldığı topu kendi sahasından rakip potaya soktu ancak bu basket süre dolduğu için geçerli sayılmadı.

Boston Celtics'te Tatum, müsabakayı 18 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistle tamamladı. Celtics'te Jaylen Brown 26, Derrick White ise 18 sayı kaydetti.

76ers'ta ise Embiid, maçı 41 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak tamamlamasına rağmen mağlubiyete engel olamadı. Philadelphia 76ers'ta James Harden 21, Tobias Harris ise 19 sayı üretti. 76ers'ta milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta süre almadı.

SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Miami Heat: 108-103
Orlando Magic-Indiana Pacers: 108-121
New York Knicks-New Orleans Pelicans: 128-106
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 112-94
Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 107-110
Utah Jazz-San Antonio Spurs: 118-102
Detroit Pistons-Toronto Raptors: 91-95

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Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı Jayson Tatum'un üçlüğüyle yıktı
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