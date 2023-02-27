Atlanta Hawks’ta Quin Snyder dönemi başladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Atlanta Hawks'ta Nate McMillan'dan geçen hafta boşalan başantrenörlük görevine Quin Snyder getirildi.
Atlanta Hawks'tan yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Snyder'in kulüp tarihinin 15. başantrenörü olarak göreve başladığı belirtildi.
Daha önce Utah Jazz'i 2014'ten 2022 yılına kadar çalıştıran Snyder, 8 sezonun 6'sında takımını play-off'a taşımıştı.
2021 NBA All-Star maçında en iyi başantrenör seçilen Snyder, 2018 NBA Yılın Koçu oylamasında ise ikinci olmuştu.