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Giriş Tarihi: 27.2.2023 11:15

Los Angeles Lakers'tan müthiş geri dönüş! 27 sayı geriden gelerek kazandı...

Los Angeles Lakers’tan müthiş geri dönüş! 27 sayı geriden gelerek kazandı...

NBA'de dün oynanan Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks maçı müthiş bir geri dönüşe sahne oldu. Los Angeles Lakers, 27 sayı geriden gelerek maçı 111-108 kazandı.

NBA'de play-off'a kalmak için çabalayan Los Angeles Lakers, ikinci periyotta bir ara 27 sayı farkla geriye düştüğü karşılaşmada, deplasmanda Dallas Mavericks'i 111-108 yendi.

Lakers'ta Anthony Davis 30 sayı ve 15 ribaunt, LeBron James 26 sayı ve 8 ribaunt, Dennis Schröder 16 sayı ve 8 asist, Jarred Vanderbilt 15 sayı, 17 ribaunt ve 4 top çalmayla sezonun 29. galibiyetinde pay sahibi oldu.

Bu sezon 30. kez kaybeden Mavericks'te Luka Doncic 26 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Kyrie Irving 21 sayı, 11 ribaunt ve 5 asist, Tim Hardaway 17 sayı, Christian Wood 14 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi.

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Los Angeles Lakers'tan müthiş geri dönüş! 27 sayı geriden gelerek kazandı...
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