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Giriş Tarihi: 1.3.2023 12:05

TBF açıkladı! Hatay'a 100 konteynerlik basketbol köyü kurulacak...

DHA
TBF açıkladı! Hatay’a 100 konteynerlik basketbol köyü kurulacak...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde daha hissedilen depremler nedeniyle bölgede 100 konteynerlik basketbol köyü hayata geçirileceğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı'nın (BİDEV) da destek verdiği proje Hatay'ın Belen ilçesinde kurulacak.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır Malatya ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler nedeniyle ülke olarak acımız büyük. Derin acılarımızı biraz olsun paylaşabilmek adına AFAD koordinasyonunda; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erol Tabanca'nın yönetim kurulu başkanlığındaki Polimeks Holding, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı'nın (BİDEV) ortaklığıyla Hatay'ın Belen ilçesinde 100 konteynerlik basketbol köyü hayata geçirilecek.
Tefrişatlı ve eşyalı konteynerlerden oluşacak bu köy; 800 kişiye yaşam alanı sunacak. 11.397 m2 arazi üzerindeki alanda 100 yaşam konteyneri, 2 sosyal tesis ve çamaşırhane ile revir de hazır bulunacak. Kurulacak olan basketbol köyünde bunun yanı sıra, psikolog, doktor ve eğitimcilerle depremzedeler için rehabilitasyon çalışmaları da geliştirilecek. Basketbol köyünde çocuklar ve gençler için oluşturulacak alanlarda, sosyal ve sportif organizasyonlar yapılacak.
Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

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TBF açıkladı! Hatay'a 100 konteynerlik basketbol köyü kurulacak...
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