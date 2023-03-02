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Giriş Tarihi: 2.3.2023

Kobe için eşine 548 milyon TL tazminat

Kobe için eşine 548 milyon TL tazminat
26 Ocak 2020'de Los Angeles'ta helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın 'cesetlerini' fotoğraflayan müdahale ekibine, yıldız ismin eşi dava açmıştı. Mahkeme, Los Angeles Belediyesi'nin, Vanessa Bryant'a 29 milyon dolar (548 milyon TL) tazminat ödemesine karar verdi. Öte yandan, eşi ve kızı kazada hayatını kaybeden Chris Cester da 20 milyon dolar almaya hak kazandı. Kazanın fotoğraflarının, L.A. Belediyesi şerifinin ve itfaiye teşkilatının çalışanları arasında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Los Angeles'ın bulunduğu California eyaleti; ilk müdahale ekiplerinin, ölen kişilerin fotoğrafını çekmesini yasaklayan yasayı kabul etti.




PİLOT HATALI BULUNDU
Kobe Bryant, kızı Gianna ve beraberindeki 7 kişiyle gençlerin basketbol maçına seyahat ederken 26 Ocak 2020'de helikopter kazası yaşadı. Uçaktakilerin tamamı ölürken, pilotun hatalı olduğu açıklandı

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Kobe için eşine 548 milyon TL tazminat
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