Makheme Kobe Bryant’ın eşini haklı buldu! 548 milyon TL tazminat ödenmesine hükmedildi...

26 Ocak 2020'de Los Angeles'ta helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın 'cesetlerini' fotoğraflayan müdahale ekibine, yıldız ismin eşi dava açmıştı.

Mahkeme, Los Angeles Belediyesi'nin, Vanessa Bryant'a 29 milyon dolar (548 milyon TL) tazminat ödemesine karar verdi. Öte yandan, eşi ve kızı kazada hayatını kaybeden Chris Cester da 20 milyon dolar almaya hak kazandı.

Kazanın fotoğraflarının, L.A. Belediyesi şerifinin ve itfaiye teşkilatının çalışanları arasında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Los Angeles'ın bulunduğu California eyaleti; ilk müdahale ekiplerinin, ölen kişilerin fotoğrafını çekmesini yasaklayan yasayı kabul etti.

PİLOT HATALI BULUNDU

Kobe Bryant, kızı Gianna ve beraberindeki 7 kişiyle gençlerin basketbol maçına seyahat ederken 26 Ocak 2020'de helikopter kazası yaşadı. Uçaktakilerin tamamı ölürken, pilotun hatalı olduğu açıklandı.