Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Makheme Kobe Bryant'ın eşini haklı buldu! 548 milyon TL tazminat ödenmesine hükmedildi...
Giriş Tarihi: 2.3.2023 09:25 Son Güncelleme: 2.3.2023 09:33

Makheme Kobe Bryant'ın eşini haklı buldu! 548 milyon TL tazminat ödenmesine hükmedildi...

SPOR SERVİSİ
Makheme Kobe Bryant’ın eşini haklı buldu! 548 milyon TL tazminat ödenmesine hükmedildi...

26 Ocak 2020'de Los Angeles'ta helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın 'cesetlerini' fotoğraflayan müdahale ekibine, yıldız ismin eşi dava açmıştı. Mahkeme, Los Angeles Belediyesi'nin, Vanessa Bryant'a 29 milyon dolar (548 milyon TL) tazminat ödemesine karar verdi.

26 Ocak 2020'de Los Angeles'ta helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın 'cesetlerini' fotoğraflayan müdahale ekibine, yıldız ismin eşi dava açmıştı.

Mahkeme, Los Angeles Belediyesi'nin, Vanessa Bryant'a 29 milyon dolar (548 milyon TL) tazminat ödemesine karar verdi. Öte yandan, eşi ve kızı kazada hayatını kaybeden Chris Cester da 20 milyon dolar almaya hak kazandı.

Kazanın fotoğraflarının, L.A. Belediyesi şerifinin ve itfaiye teşkilatının çalışanları arasında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Los Angeles'ın bulunduğu California eyaleti; ilk müdahale ekiplerinin, ölen kişilerin fotoğrafını çekmesini yasaklayan yasayı kabul etti.

PİLOT HATALI BULUNDU
Kobe Bryant, kızı Gianna ve beraberindeki 7 kişiyle gençlerin basketbol maçına seyahat ederken 26 Ocak 2020'de helikopter kazası yaşadı. Uçaktakilerin tamamı ölürken, pilotun hatalı olduğu açıklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Provokasyon merkezi 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak
SON DAKİKA! Alanya'da korkunç olay: Vicdansız koca eşi yerde cansız yatarken Instagram'da vakit geçirmiş
Son dakika: Başkan Erdoğan 'seçim tarihi' tartışmalarına son noktayı koydu: Millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İstanbul'da deprem endişesi: O ilimize göç başladı...
Bunun adı vicdansızlık! CHP’li Belediye felaketi ranta çevirdi
Bursa'da vahşet! 'Küfür' gerekçesiyle 2 arkadaşını ve bir köpeği katletti
İBB yönetiminde akıl tutulması! Bütçede kentsel dönüşüme yer yok: Sınıfta kaldılar
Yunanistan'daki tren kazasında ölü sayısı artıyor! 3 günlük yas ilan edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Makheme Kobe Bryant'ın eşini haklı buldu! 548 milyon TL tazminat ödenmesine hükmedildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA