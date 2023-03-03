Golden State, Clippers’ı farklı mağlup etti

Ev sahibi ekipte Klay Thompson 19 sayı, 11 asistle double-double yaparken, Jonathan Kuminga da 19 sayı, 7 asistle katkı verdi. Clippers'ta ise Kahwi Leonard'ın 21 sayı, 7 ribaundu ve Mason Plumlee'nin de 12 sayı ve 20 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Golden State 33. galibiyetine ulaşırken, üst üste 4. maçını kaybeden Clippers bu sezonki 32. yenilgisini aldı.