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Giriş Tarihi: 3.3.2023 10:40

Golden State, Clippers’ı farklı mağlup etti

İHA
Golden State, Clippers’ı farklı mağlup etti

NBA'de normal sezonun heyecanı devam ediyor. Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Clippers’ı 115-91’lik skorla yendi. Warriors’ta 34 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynayan Jordan Poole, galibiyetin mimarı oldu.

NBA'de normal sezon 4 maç ile devam etti. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Golden State Warriors, evinde Los Angeles Clippers'ı 115-91'lik skorla yenerek üst üste 4. maçını kazandı. Warriors'ta 34 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynayan Jordan Poole, galibiyetin mimarı oldu.

Ev sahibi ekipte Klay Thompson 19 sayı, 11 asistle double-double yaparken, Jonathan Kuminga da 19 sayı, 7 asistle katkı verdi. Clippers'ta ise Kahwi Leonard'ın 21 sayı, 7 ribaundu ve Mason Plumlee'nin de 12 sayı ve 20 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Golden State 33. galibiyetine ulaşırken, üst üste 4. maçını kaybeden Clippers bu sezonki 32. yenilgisini aldı.

IRVİNG-DONCİC İKİLİSİ 82 SAYI ATTI, DALLAS KAZANDI

Batı Konferansı takımlarından Dallas Mavericks, sahasında Doğu Konferansı ekiplerinden Philadelphia 76ers'ı 133-126'lık skorla mağlup etti. Dallas'ta Kyrie Irving ve Luka Doncic ikilisi toplamda 82 sayı kaydederek takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekipte 39 dakika parkede kalan Luka Doncic 42 sayı, 12 asist ve 4 ribaundla double-double yaparken, 42 dakika süre alan Kyrie Irving 40 sayı, 6 asist ve 4 ribaundla oynadı.

Philadelphia'da ise Joel Embiid'in 35, Tyrese Maxey'in 29, James Harden'ın da 27 sayısı yeterli olmadı. Bu sonucun ardından Dallas galibiyet sayısını 33'e yükseltirken, Philadelphia toplamda 22. mağlubiyetini yaşadı.
NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle

Washington Wizards: 119 - Toronto Raptors: 108
Dallas Mavericks: 133 - Philadelphia 76ers: 126
San Antonio Spurs: 110 - Indiana Pacers: 99
Golden State Warriors: 115 - Los Angeles Clippers: 91

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Golden State, Clippers’ı farklı mağlup etti
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