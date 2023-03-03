TOFAŞ, ABD’li oyun kurucu Milton Doyle’u transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şutör gard ve oyun kurucu pozisyonlarında görev alan 30 yaşında ve 1,93 metre boyundaki Doyle, sağlık kontrolünden geçirildi.

Bursa temsilcisinin kadrosuna dahil ettiği Milton Doyle, kolej kariyerini Chicago Loyola Üniversitesi'nde geçirdi ve NBA'de Brooklyn Nets forması giydi.

Türkiye'de, 2021-2022 sezonunda Gaziantep Basketbol takımında yer alan Doyle, 2022-2023 sezonu öncesinde Avustralya Ligi (NBL) takımlarından Tasmania JackJumpers ile sözleşme imzaladı.

Doyle, normal sezonun "En İyi 5'i"ne seçildiği NBL'de bu sezon 32 maçta, 29,2 dakika süre ve 17,1 sayı, 3,7 asist, 5,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Milton Doyle, NBL play-off yarı final serisi oynayan Tasmania JackJumpers'ta son maçına New Zealand Breakers'a karşı 19 Şubat 2023'te çıktı.