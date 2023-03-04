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Giriş Tarihi: 4.3.2023 18:18

Marko Guduric, 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

AA
Marko Guduric, 3 yıl daha Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Sırbistanlı oyuncu Marko Guduric ile yeni sözleşme konusunda anlaşıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Sırbistanlı oyuncu Marko Guduric ile yeni sözleşme konusunda anlaşıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde beşinci sezonunu geçiren yıldız oyuncumuz Marko Guduric ile üç yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu sözleşmeye göre Marko Guduric, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Marko Guduric'e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." denildi.

Guduric, Fenerbahçe Beko kariyerinde 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşarken, THY Avrupa Ligi'nde 2 kez dörtlü final oynayan takımın parçası olarak görev yaptı.

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Marko Guduric, 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da
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