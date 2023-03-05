Anadolu Efes, sahasında Bursaspor’u farklı mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor'u 82-63 yendi.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası zirveyi yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Anadolu Efes, Bursaspor'u konuk etti.
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası nedeniyle Sinan Erdem yerine Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan 82-63 skorla Anadolu Efes oldu.
EFES 14. GALİBİYETİNİ ALDI
Maçı baştan sona üstün götürerek rahat bir galibiyet alan Anadolu Efes böylelikle 19. maçında 14. galibiyetini elde etti.
Bursaspor ise 19. maçında yedinci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Serhat Büker, Musa Kazım Çetin
Anadolu Efes: Larkin 6, Beaubois 6, Clyburn 22, Garvey 13, Zizic 20, Karahan Tuan Efeoğlu, Bryant 9, Erten Gazi 2, Furkan Haltalı 2, Mehmet Efe Demirel 2, Buğrahan Tuncer
Frutti Extra Bursaspor: Needham 7, Onuralp Bitim 10, Auguste 10, Dudzinski 5, Charles 7, Yiğitcan Saybir 15, Enes Berkay Taşkıran 3, Ömer Utku Al 3, Dawkins 3
1. Periyot: 22-17
Devre: 39-29
3. Periyot: 62-43