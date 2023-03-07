Donovan Mitchell yıldızlaştı! Cleveland, Boston’ı uzatmalarda yendi

NBA'e 6 maç ile devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, konuk ettiği konferans ikincisi Boston Celtics'i uzatmalara giden maçta 118-114'lük skorla yendi.

Cleveland'da 40 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle double-double yapan Donovan Mitchell, galibiyetin mimarı oldu. Bu sezonki 41. galibiyetine ulaşan ev sahibi ekipte Evan Mobley 25 sayı, 17 ribaundla oynarken, Darius Garland da 17 sayı, 12 asist kaydetti.

Milli basketbolcu Cedi Osman da 17 dakika 47 saniye parkede kaldığı karşılaşmayı 6 sayı ve 1 ribaundla tamamladı. Toplamda 21. yenilgisini yaşayan Boston'da ise 32 sayı, 13 ribaundla mücadele eden Jaylen Brown'un ve 24 sayı, 5 asist üreten Malcolm Brogdon'un performansları mağlubiyeti engelleyemedi.



DENVER LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, evinde karşılaştığı Doğu Konferansı takımlarından Toronto Raptors'ı 118-113'lük skorla yenerek liderliğini devam ettirdi. Denver'da 17 sayı, 13 ribaund ve 9 asistle double-double yapan Nikola Jokic, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Ev sahibi ekipte Jamal Murray 24, Michael Porter Jr. 20, Aaron Gordon da 19 sayıyla katkı verdi. Toronto'da ise Fred VanVleet'in 21 sayı, 14 asisti ile Pascal Siakam'ın 19 sayı, 4 riabundu galibiyet için yeterli olmadı. Bu sonuçla Denver galibiyet sayısını 46'ya yükseltirken, Toronto toplamda 34. mağlubiyetini aldı.

Gecenin maçlarında alınan toplu sonuçlar şu şekilde:



Cleveland Cavaliers: 118 - Boston Celtics: 114

Indiana Pacers: 143 - Philadelphia 76ers: 147

Detroit Pistons: 104 - Portland Trail Blazers: 110

Miami Heat: 130 - Atlanta Hawks: 128

Denver Nuggets: 118 - Toronto Raptors: 113

Sacramento Kings: 123 - New Orleans Pelicans: 108