Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, 17 sayı geriden gelerek Barcelona'yı devirdi
Giriş Tarihi: 10.3.2023 23:00

Fenerbahçe Beko, 17 sayı geriden gelerek Barcelona'yı devirdi

AA
Fenerbahçe Beko, 17 sayı geriden gelerek Barcelona’yı devirdi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 28. hafta maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona'yı 81-73 yendi.

Karşılaşmaya konuk ekip Satoransky'nin 3 sayılık basketiyle başladı. Hücumda etkili olan Barcelona, 3. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 6-16. Hücumda zorlanan Fenerbahçe, ilk çeyrekte son dakikaya girilirken 17 sayı geriye düştü: 30-13. Sarı-lacivertli takımın 5 sayılık serisi çeyreğin sonucunu belirledi: 18-30.

İkinci çeyrekte ise hücumda ve savunmada daha toparlanmış bir Fenerbahçe parkedeydi. Sarı-lacivertliler, ikinci çeyreğe Pierre'in 3 sayılık isabetiyle başladı. Fenerbahçe, yakaladığı 8-0'lık seriyle 17. dakikada farkı 2'ye düşürdü: 34-36. Çeyreğin son bölümünde aradaki fark 1 sayıya düşse de Barcelona, Tobey ile son saniyede bulduğu basketle soyunma odasına 3 sayılık avantajla girdi: 37-40.

Karşılaşmada üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Sarı-lacivertliler Booker'ın 3 sayılık basketiyle mücadelenin 23. dakikasında ilk kez öne geçti: 47-46. Barcelona 7-0'lık seri yakalasa da toparlanan Fenerbahçe, Motley ve Guduric'in basketleriyle son çeyreğe 61-56 önde girmeyi bildi.

Mücadelenin son bölümünde iki takım da savunma sertliğini arttırdı. Son 6 dakikaya 65-65'lik eşitlikle girildi. Barcelona 68-67 öne geçtikten sonra rakibini durduran ve 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, son 2 dakikaya 7 sayı üstün girdi: 75-68. Son bölümde rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe, salondan 81-73 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 27. maçında 17. galibiyetini elde etti. İspanyol ekibi ise 28. maçında 10. yenilgisini yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kayseri bu kez 4,8 ile sallandı! Deprem sırasında oluşan mavi ışık böyle görüntülendi
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
SON DAKİKA: İYİ Parti'de HDP tiyatrosu! Kılıçdaroğlu kimin adına görüşmeye gidecek?
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret! Binali Yıldırım: Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yürüyelim
Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor! Devrim Özkan Torreira'nın evinden paylaşım yaptı...
"Mücahid Kılıçdaroğlu" ifadelerine bir tepki de AGD'den: Asalak söylemler
Dışarıdan fay üretmek
Enkaz altındaki insanlarla dalga geçmişlerdi... İşte o vicdansızlar için istenen ceza
İYİ Partili Ümit Özlale: Muhalif kanallar bize kapılarını kapattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko, 17 sayı geriden gelerek Barcelona'yı devirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA