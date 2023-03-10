Fenerbahçe Beko, 17 sayı geriden gelerek Barcelona’yı devirdi

Karşılaşmaya konuk ekip Satoransky'nin 3 sayılık basketiyle başladı. Hücumda etkili olan Barcelona, 3. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 6-16. Hücumda zorlanan Fenerbahçe, ilk çeyrekte son dakikaya girilirken 17 sayı geriye düştü: 30-13. Sarı-lacivertli takımın 5 sayılık serisi çeyreğin sonucunu belirledi: 18-30.

İkinci çeyrekte ise hücumda ve savunmada daha toparlanmış bir Fenerbahçe parkedeydi. Sarı-lacivertliler, ikinci çeyreğe Pierre'in 3 sayılık isabetiyle başladı. Fenerbahçe, yakaladığı 8-0'lık seriyle 17. dakikada farkı 2'ye düşürdü: 34-36. Çeyreğin son bölümünde aradaki fark 1 sayıya düşse de Barcelona, Tobey ile son saniyede bulduğu basketle soyunma odasına 3 sayılık avantajla girdi: 37-40.

Karşılaşmada üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Sarı-lacivertliler Booker'ın 3 sayılık basketiyle mücadelenin 23. dakikasında ilk kez öne geçti: 47-46. Barcelona 7-0'lık seri yakalasa da toparlanan Fenerbahçe, Motley ve Guduric'in basketleriyle son çeyreğe 61-56 önde girmeyi bildi.

Mücadelenin son bölümünde iki takım da savunma sertliğini arttırdı. Son 6 dakikaya 65-65'lik eşitlikle girildi. Barcelona 68-67 öne geçtikten sonra rakibini durduran ve 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, son 2 dakikaya 7 sayı üstün girdi: 75-68. Son bölümde rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe, salondan 81-73 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 27. maçında 17. galibiyetini elde etti. İspanyol ekibi ise 28. maçında 10. yenilgisini yaşadı.