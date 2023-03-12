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Giriş Tarihi: 12.3.2023 13:42

Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

AA
Fenerbahçe Beko’da Dyshawn Pierre, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe Beko, Barcelona maçının ilk yarısında sol bacağından sakatlık yaşayan Dyshawn Pierre'nin 3-4 hafta takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Dyshawn Pierre'in sakatlık nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, basketbolcunun Barcelona maçında sol bacağından sakatlık yaşadığı belirtildi. Pierre'in detaylı sağlık kontrollerinin yapıldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"10 Mart Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Barcelona maçının ilk yarısında sol bacağından sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Dyshawn Pierre'nin sahalara dönüş süresinin 3-4 hafta arasında olması öngörülmektedir."

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Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak
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