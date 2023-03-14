Anadolu Efes, Real Madrid’i tek farkla geçti! Temsilcimiz 14. galibiyetini elde etti...

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde ederken, Real Madrid ise 9. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes maçın ilk bölümünde Micic ve Pleiss ile etkili olurken, hücumda daha organize oynayan Real Madrid rakibine Dzanan Musa ve Deck ile karşılık vererek ilk periyodu 24-18 üstün geçti.

İkinci periyoda da etkili oyununu taşıyan ve boyalı alanda Tavares'i iyi kullanan Real Madrid, 17. dakikada farkı 8 sayıya (31-39) çıkardı. Pleiss ve Singleton'un basketleriyle toparlanarak 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, soyunma odasına 42-39 önde gitti.