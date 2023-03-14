Bahçeşehir Koleji’nde Erhan Ernak dönemi sona erdi

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kurulduğu 2017 yılından bu yana kulübümüzde yardımcı antrenörlük ve 2,5 sezondur baş antrenörlük görevini yürüten değerli koçumuz Erhan Ernak, görevini bırakma kararı almıştır. Kulübümüze kazandırdığı FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu, Playoff oynama ve Türkiye Kupasına katılma başarısının yanı sıra duruşu, karakteri ve iletişimiyle örnek bir spor adamı olan koçumuz Erhan Ernak'a bugüne kadarki değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.