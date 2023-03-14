Giannis Antetokounmpo yıldızlaştı! Milwaukee Bucks Sacramento Kings’i devirdi...

NBA'de normal sezon 7 maç ile devam etti. Doğu Konferansı'nda zirvede yer alan Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Batı Konferansı üçüncüsü Sacramento Kings'i 133-124'lük skorla mağlup ederek liderliğini devam ettirdi. Milwaukee'de 46 sayı, 12 ribaund ve 4 asistle double-double yapan Giannis Antetokounmpo, takımını galibiyete taşıdı. Konuk ekipte Khris Middleton 31 sayı ve 9 asist, Brook Lopez de 23 sayı ve 8 ribaund ile mücadele etti. Sacramento'da ise 23 sayı, 17 ribaund ve 15 asistle triple-double yapan Domantas Sabonis ile 35 sayı, 8 ribaund ve 3 asist kaydeden De'Aaron Fox yenilgiyi önleyemedi. Bu sonuçla Milwaukee 49. galibiyetine ulaşırken, Sacramento 27. mağlubiyetini aldı.





HOUSTON, BOSTON'I DEVİRDİ

Batı Konferansı sonuncusu Houston Rockets, evinde Doğu Konferansı ikincisi Boston Celtics'i 111-109 yendi. Bu sezon 16. kez kazanan Houston'da 28 sayı ve 7 ribaundla oynayan Jalen Green ile 24 sayı ve 11 ribaundla mücadele eden Jabari Smith, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Toplamda 22. yenilgisini yaşayan Boston'da ise Jaylen Brown'un 43 sayı ve 5 ribaundu ile Jayson Tatum'un 22 sayı ve 8 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

Detroit Pistons: 117 - Indiana Pacers: 97

Atlanta Hawks: 115 - Minnesota Timberwolves: 136

Miami Heat: 119 - Utah Jazz: 115

Dallas Mavericks: 88 - Memphis Grizzlies: 104

Houston Rockets: 111 - Boston Celtics: 109

Golden State Warriors: 123 - Phoenix Suns: 112

Sacramento Kings: 124 - Milwaukee Bucks: 133