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Giriş Tarihi: 15.3.2023 11:01

Galatasaray, Eurocup yarı finalinde Reyer Venezia'yı konuk edecek

Galatasaray, Eurocup yarı finalinde Reyer Venezia’yı konuk edecek

Kadınlar Eurocup Yarı Final ilk maçında Galatasaray, yarın evinde İtalyan temsilcisi Umana Reyer Venezia ile karşılaşacak.

Galatasaray, Kadınlar Eurocup yarı final ilk maçında yarın saat 20.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Umana Reyer Venezia ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet, 2 beraberlik soncunda 10 puanla C Grubu'ndan ikinci sırada çıkmıştı. Aslan, son 16 turunda Uni Györ'ü 78-61 ve 64-54'lük skorlarla, çeyrek finalde de Cadi La Seu'yu 86-61 ve 75-65'lik skorlarla eleyerek yarı finale yükseldi. Reyer Venezia ise H Grubu'nu 6 galibiyetle lider bitirdi. İtalyan temsilcisi, son 16 turunda Elitzur Holon'u, çeyrek finalde de Elitzur Ramla'yı eleyerek yarı finale çıktı.

3. RANDEVU

Galatasaray ile Umana Reyer Venezia daha önce 2018 Kadınlar Eurocup finalinde karşılaşmıştı. Sarı-kırmızılılar bu eşlemesinin galibi olup, kupayı müzesine götürmüştü.

Eurocup'ta bu sezon Galatasaray 76.2 sayı, 42.8 asist ve 21.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Reyer Venezia ise 78.3 sayı, 35.3 ribaund ve 19.8 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Eşleşmenin rövanşı 23 Mart'ta İtalya'da oynanacak.

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Galatasaray, Eurocup yarı finalinde Reyer Venezia'yı konuk edecek
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